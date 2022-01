Configuraciones y dónde verlas. Dzeko, Kulusevski volvieron contra Brozovic- Corriere.it

Desde Guido de Carolis y Paolo Tomaselli

Esta noche, Inter Juventus en San Siro por la Supercopa. Inzaghi: «Están acostumbrados a las finales, en agosto eran los favoritos al Scudetto». Allegri: «A menudo tenemos prisa»

Dice el dicho que no hay dos sin tres. Simón Inzaghi Espera ganar la Supercopa de Italia por tercera vez Para llegar a Allegri. Será la primera copa con el Inter , una insignia pegada en el pecho del nuevo comandante, una invasión que debe inclinarse sobre el tablón de anuncios. El camino hasta ahora lo enorgullece. “En agosto, fue el favorito para el Scudetto Juve. Él enfatiza que estar en la cima de la clasificación para nosotros es un incentivo adicional, no un miedo”.

“En la final no hay candidatos y la Juventus está acostumbrada a jugar con ellos. Respecto al empate 1-1 en la ida de Liga . Fue un partido apretado, no muy bueno, jugado por debajo de las capacidades de ambos equipos”, resumió Inzaghi. Los bianconeri están llenos de ausencias (« Felicito a Chiesa, es la herencia del fútbol italiano. »), Inter en perfectas condiciones y con toda su fuerza, el equipo a batir, en San Siro en la última multitud antes Aforo reducido a cinco mil almas . En las gradas estará el presidente Stephen Chang, que no ha vuelto a Appiano Gentile tras su visita el pasado sábado.

Juve y Allegri: «Pase lo que pase no debe afectar nuestro camino»

La Juventus aún no se ha acostumbrado a una final en Italia como perdedor Por lo tanto, todos los archivos se descargan presiona enter, «Aunque perdamos varias finales como máximos favoritos», recuerda el capitán, Chiellini, el propietario está de vuelta después de Covid Y los pocos minutos que inmediatamente le valieron un «turbante» en la cabeza en Roma. Siempre y cuando alcances objetivamente en una

No es una situación fácil, porque Kiza quedó traumatizado el domingo.

Para casos de pérdida de elegibilidad Arena de Ligt E («Presento un recurso que ya he despedido en el pasado, Las sanciones del torneo no deben aplicarse a la final.dice Chiellini) y también por la ausencia de Chesney, que no tiene pase verde pero que podría ser pieza clave esta noche en San Siro.