Locatelli, los rumores sobre Allegri y las críticas a la Juve: «Tomar mejores decisiones»

Locatelli reprendió

«El año que viene tendremos que jugar mejor y tendremos que ser objetivos. Tenemos que jugar más y conservar el balón. Creo que por mis cualidades es importante tener el balón, y eso no es una crítica a nadie, es un hecho. Si analizamos las estadísticas de la temporada, hubo partidos en los que cometimos muchos errores técnicos. Esto es pesado, porque no vamos a tener el balón y tenemos que ir a buscarlo, pero los demás están bien. Hemos visto que también hoy, cuando los demás son buenos y están organizados, luchamos, porque nos enojamos unos con otros y eso no es bueno. Hay que ser organizado, tener más el balón y tomar mejores decisiones en el partido.. Necesitamos mejorar muchas cosas técnicas y mejorar la posesión, y este podría ser un punto de partida. Aunque lo importante en estos grandes equipos es conseguir el resultado. ¿Me esperaba una Bolonia tan fuerte? Soy un aficionado al fútbol, ​​veo muchos partidos y sólo tengo que felicitarlo a él, al Bolonia, a Thiago Motta y a quien creó una realidad tan importante. También quiero recordar a Mihailović, que sentó las bases de esta PoloniaLo bueno es que lograron este resultado para él también, y creo que se lo dedicaron. Felicidades a todo este entorno, que hizo una gran temporada.“, concluye Locatelli.