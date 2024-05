Ford Mustang, CEO Farley: «Nunca será 100% eléctrico»

Ford Mustang voy a seguir con yo Motores térmicos. allá Un deportivo americano accesible por excelenciade 1964 Un ícono global y nunca será completamente eléctrico.

Letra y música de Jim Farley, director ejecutivo de Blue Oval, quien confirmó esto durante una reunión de miembros de Goodwood. un camión Futuro tradicional.

«Ford nunca construirá un Mustang que no sea un Mustang«. Mustang Mach-E eléctrico No restará valor al mercado ni cambiará el enfoque clásico del pony car, que continuará Producido con motor V8. «Mientras Dios nos lo permita a nosotros y a los políticos«.

Mustang: Farley fue inflexible

«no hay riesgo Que alguien de la empresa decidió construir un Mustang sin… Referencias correctas. Estoy seguro de que el CEO también lo es. Bill Ford (Nieto de Henry Ford, ed.) Esto no estará permitido. Si le dijera que estábamos pensando en un Mustang cupé 100% eléctrico, me diría que estaba pensando en un nuevo CEO.«.

Palabras sin atractivo, Farley las posee Mustango 1964 Cual Jim Clark Condujo en las 500 Millas de Indianápolis inaugurales. Es posible que pueda unirse a él. Nuevos lanzamientos. «Otras formas de carrocería del Mustang, cuatro puertas ¿O algo así? Podemos hacerlo, siempre y cuando estas versiones tengan el rendimiento y la filosofía del original.«.

