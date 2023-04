Lo que realmente quiso decir sobre Ucrania – Corriere.it

Yevgeny Prigozhin Vive en guerra y nunca hablará de paz. Un mundo sin violencia y sin odio no lo tiene. El extenso texto que colgó ayer en su canal de Telegram contenía algunos pasajes que podrían hacer cosquillas en las esperanzas de un Occidente cansado de la guerra, como aquel en el que aconseja el presidente ruso vladimir putin a Anunciar el logro de los objetivos de la operación militar especial. Pero ya bastaba el título de su análisis para sofocar cualquier ilusión. «Solo una pelea honesta: no hay trato».

El hombre que fundó el Grupo Wagner quiere dar el salto. Los conflictos en todas partes del mundo siempre le han servido para aumentar su importancia, le han dado licencia para aislarse al frente de un poder putinista que lo quiere poco y nunca lo considera uno más del círculo íntimo. extraño. Un mal necesario y aterrador al mismo tiempo.

Ahora, el dueño del cuerpo de mercenarios más poderoso, activo en África y en cualquier escenario donde Rusia cultive algún interés, que se ha formado a lo largo de los años sobre el modelo de la compañía estadounidense Blackwater que funcionó en Irak, Ya no se conforma con ser Jiminy Cricket. Ya no le bastaba con las duras críticas a la incapacidad e indecisión de los jefes militares. También porque entendió que a la larga perjudica gravemente su salud.

Habiendo tirado demasiado de la cuerda, ahora está recibiendo algún tipo de censura a través de la publicidad televisiva.quizás la llamada de atención que lo ha devuelto a la ortodoxia de Putin, el líder de los ultranacionalistas siempre en busca de la guerra intenta presentarse En una forma sin precedentes de política y estrategia. Ya no era un simple «guerrero» y proveedor de carne de cañón en el frente, ahora había sesenta mil unidades Wagner desplegadas en el frente ucraniano. Pero una mente más o menos clara, que indica el curso de acción correcto para el Kremlin. Una vez que quedó claro que ciertamente no esperaba el fin de las hostilidades, ¿Qué significa realmente Prigozhin? Básicamente, resumiendo un artículo de unas treinta páginas que contiene algunos pasajes bastante confusos, la conclusión es que el propietario de la empresa militar privada soportando el peso del frente ruso creía inminente El contraataque ucraniano tiene muchas posibilidades de éxito. Admite que el resultado de la batalla Bajmut No tiene un papel estratégico tan importante y no garantizará una victoria final sobre Ucrania. READ Se entera de que es positiva en el avión, cerrada y "aislada" en el baño durante todo el vuelo.

La guerra se detiene, dice Prigozhin. Durará mucho. Precisamente por eso, a su juicio, es necesario «neutralizar» al deep state, un grupo de élites cuasi estatales que operan independientemente de la dirección política y que desean volver a su vida normal, para descansar lo antes posible. . Mientras tanto, el poder supremo presiona por concesiones serias para poner fin a las hostilidades, «incluso a costa de traicionar los intereses de Rusia».

A partir de estas consideraciones, y del hecho de que los objetivos iniciales se lograron «en cierto sentido», incluido el «exterminio» de una parte importante de la población masculina ucraniana, la propuesta hecha a Putin por el «estratega» sigue a Wagner. Deshazte del estado profundo. Estás haciendo emerger a Rusia de las profundidades como un «monstruo marino» que destruye el plan de Estados Unidos de sumergirnos en la guerra más larga posible. Dio el primer paso, proponiendo a Estados Unidos negociaciones destinadas a preservar las fronteras actuales «fronteras del 24 de febrero de 2023», incluidas las cuatro provincias ucranianas que fueron anexadas en septiembre pasado, casi el veinte por ciento del territorio ucraniano. Y si el gobierno de Kiev no acepta, que sea una «lucha honesta» hasta la victoria.

Prigozhin es el primero en no creer lo que está escribiendo. De hecho, concluye su pensamiento con estas palabras. Creo que la posibilidad de un acuerdo es imposible para el futuro de Rusia. Nos vemos en Bajmut. Aparte del final de la guerra. Es una forma de asegurar que sólo saldrá con espada y fuego, proporcionada por el Grupo Wagner. Prigozhin quiere Que sea su turno de pesar de nuevo. Al mismo tiempo, trabaja para realinearse, mientras muestra pleno respeto y respeto por Putin. En la parte menos informativa del texto hay unas reverencias al «poder superior que no está ni en duda ni en peligro», por lo que se le honra no sólo con consejos sobre el camino a seguir, sino con un auténtico beso de zapatillas. READ "En América, Zelensky ya no la quiere" - Libero Quotidiano