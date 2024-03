Lo que dice la ley de Murphy

¿Es cierto el principio de que “si algo puede salir mal, saldrá mal”? Las noticias están llenas de acontecimientos que muchas veces resultan difíciles de explicar. Intentemos entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de “Ley de Murphy”.

Muchos habrán oído hablar de él en la película «Interstellar» dirigida por Christopher Nolan.Pero pocos saben que la Ley de Murphy no es más que un conjunto de paradojas pseudocientíficas nacidas de la brillante mente del escritor y humorista Arthur Bloch. En la práctica, se trata de una serie de frases humorísticas que tienen como objetivo burlarse de los acontecimientos negativos que nos suceden en nuestra vida diaria. Hay que decir que el primer axioma, es decir, la propia ley de Murphy, no es más que una forma más interesante y alternativa de definir Cálculo de probabilidad. Pero vayamos en orden.

¿De dónde viene la ley de Murphy?

Muchos consideran que el concepto de que “si algo puede salir mal, saldrá mal” es una de las pocas certezas matemáticas en la vida. Pero fue el científico Edward Murphy, un soldado estadounidense, quien pronunció la histórica frase: “Si hay dos o más maneras de hacer algo, y una de esas maneras puede llevar al desastre, alguien lo hará de esa manera”. Esta frase fue mencionada más tarde durante una conferencia de prensa por el doctor John Paul Stapp, objeto de una prueba de experimentos con misiles ferroviarios.

Colecciones de Arthur Bloch

Al axioma de la Ley de Murphy le siguieron una serie de otros aforismos satíricos, como «Nada es tan fácil como parece» o «Cada solución genera nuevos problemas», todos ellos recogidos (o casi) por Arthur Bloch en la exitosa serie «La Ley de Murphy». Law» en 1988, a la que siguieron muchas otras publicaciones.

axioma de murphy

El axioma de Murphy lo resume Hecho estadístico matemático Lo que nos lleva de nuevo al cálculo de probabilidades. Sin embargo, es poco probable que un evento en particular ocurra después de una gran cantidad de ocasiones. El mismo concepto se puede expresar así: El hecho de que un evento sea improbable no significa que no pueda ocurrir en los primeros intentos.

Aleatoriedad de eventos

Sin embargo, las Leyes de Murphy adquieren un significado más cínico. De hecho, afirman que un suceso que inicialmente se consideró improbable suele ocurrir, o incluso siempre, en el primer intento. Es descontento, por así decirlo. Es cierto que cuando tenemos prisa siempre nos encontramos con un semáforo en rojo, pero también es cierto que cuando circulamos a una velocidad más moderada es más fácil encontrarnos con un semáforo en verde, o ni siquiera notarlo. Entonces, en resumen, es una ley que fortalece nuestra mente, especialmente en lo que tememos que suceda.

