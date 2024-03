Ferrari y Sainz regresan a Australia tras una apendicitis

Si los médicos están de acuerdo, Sainz volverá al coche poco después de ser operado. El español confirmó que su nivel no será el óptimo : «No estaré en mi mejor momento. Eso lo puedes conseguir entrenando 10 días y haciendo sesiones de simulación, que son actividades que no he podido hacer en las últimas semanas. Mañana después del entrenamiento libre veremos cómo me siento». .” Pero tengo buenas sensaciones”. Sainz también habló sobre el rendimiento de su sustituto de 18 años en Jeddah. Oliver Berman capaz de terminar séptimo en su debut en la Fórmula 1: «Ser un espectador siempre es difícil, especialmente cuando el coche es tan rápido como lo era en Jeddah. Es fácil pensar en los puntos perdidos. Intenté ayudar a Berman tanto como él Podría.” “Muy bien, especialmente en el manejo de la presión”.

«Si no puedo hacerlo, lo diré».

El español declaró que se siente preparado para subirse al coche, pero que no lo forzará si no se siente bien: «No soy estúpido. Si no siento que estoy en condiciones para la carrera carrera», luego levanto los brazos y me relajo de nuevo. Tengo un plan acordado con la FIA. Los médicos de la federación están comprobando mi evolución y mañana me harán otro escáner». Por tanto, Sainz no descarta del todo la posibilidad de perder por segunda vez consecutiva: en caso de retirada, Oliver Biermann tendrá la posibilidad de competir. en su segundo Gran Premio consecutivo en rojo.