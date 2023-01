Entre los muchos medicamentos que escasean, falta la insulina humana que, como sabemos, es fundamental para los diabéticos.

La situación es grave y AIFA también está tratando de informar a médicos y pacientes sobre posibles alternativas.

Increíble como en el año 2023 pueden faltar medicamentos esenciales como la insulina. La falta de ibuprofeno (por mencionar algunos) ciertamente causa algunos inconvenientes, pero ahora el problema se está volviendo más serio, porque estamos hablando de Medicamentos que salvan vidas.

Por cierto, como si la situación no fuera ya crítica, Los aumentos en los medicamentos de venta libre también comenzaron este mes. Algunos tratamientos, como la Tachipirina, aumentaron un 10 o un 20%, pero hay informes de medicamentos utilizados para tratar problemas psiquiátricos que aumentaron un 50%. Vergüenza, dado que para algunas enfermedades es indispensable, y sobre todo en detrimento del paciente.

ahora mismo Otra grave carencia pone en riesgo la vida de los diabéticosCiertamente no es una exageración. Todos sabemos que quienes toman insulina no pueden prescindir de ella.

Lo que amenaza la vida de los diabéticos, falta insulina durante todo el 2023, indicadores AIFA

y el Sanofi quien publica un aviso urgente directamente en el sitio web de AIFA. En tanto, el Ministro de Salud abrió una mesa de diálogo para Trate de abordar esta vergüenza dramática.

Hemos hablado varias veces en los últimos meses sobre cómo hacerlo. Los farmacéuticos dan la voz de alarma desde verano. El tiempo pasó rápido, no se hizo nada (o no se pudo hacer nada) y ahora la gente ya no puede sanar.

allá nótese bienComo puede verse en el documento oficial, Alerta a todas las autoridades responsables y solicita atención respecto al problema actual. Faltará insulina a lo largo de 2023.

Sanofi Srl, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), desea informar la escasez temporal de lo siguiente:

INSUMAN RAPID (insulina humana) 100 UI/mL Solución inyectable en cartucho, Uso

Por vía intramuscular y subcutánea, 5 cartuchos de 3 mL AIC-n. 034185850

Por vía intramuscular y subcutánea, 5 cartuchos de 3 mL AIC-n. 034185850 INSUMAN RAPID (insulina humana) 100 UI/ml Solución inyectable en pluma precargada,

Vía subcutánea, 5 plumas de 3 ml – AIC n. 038923431″.

Insoman está indicado para el tratamiento de la diabetes mellitus cuando se requiere terapia con insulina. INSUMAN RAPID también puede usarse para tratar el coma hiperglucémico (coma causado por un exceso de glucosa). [zucchero] en la sangre) y cetoacidosis (niveles elevados de cetonas [acidi] en la sangre) y para controlar el azúcar en la sangre antes, durante y después de la cirugía para pacientes diabéticos.

¿Cuáles son las alternativas?

escasez de estos medicamentos para problemas de producción Debe administrarse de tal manera que no haya escasez de atención a las personas. En la misma nota de prensa, Sanofi señala posibles alternativas.

Para conocer las mejores opciones, consulte las guías nacionales, según las necesidades de cada paciente. Se puede cambiar al paciente a una insulina humana recombinante alternativa de acuerdo con su tratamiento actual con INSUMAN RAPID bajo la supervisión de un profesional sanitario y con un estrecho control de los niveles de glucosa en sangre. Cuando los productos INSUMAN RAPID se sustituyen por otro producto de insulina humana recombinante, no es necesario ajustar la dosis. Las alternativas terapéuticas adecuadas a INSUMAN RAPID están representadas por otros tipos de insulina regular.

Los médicos que siguen a los diabéticos ciertamente saben cuál es la situación y harán todo lo posible para proteger su salud.. Lamentamos que nuestra situación de atención médica se encuentre en una crisis creciente con muchas incógnitas e incertidumbres.