«Lo pasé mal, lloré frente al piano y la computadora. Incluso consideré retirarme »- Corriere.it

“Pasé un momento difícil. Lloré frente al piano y la computadora, tiré todo lo que había escrito… incluso pensé en retirarme”. Georgia se sintió perdida. Demasiado clásico para ser pequeño y demasiado joven para ser clásico. Ya no tengo puntos de referencia. Muchos murieron. Adele y Beyoncé son monstruos… Entre los nuevos monstruos me gustan Cleo Soul y Rosie Lowe pero estaba confundida. Todo ha cambiado con los años y he tenido que reinventarme. Empecé a estudiar y entendí que mi lugar está en el pasado, pero con una mirada contemporánea”.

así es como nací  “Blu ¹”, el nuevo disco que llega 7 años después del último disco inédito, que lanzó con «Parole ditte male», la canción que la devolvió a las carreras en San Remo después de dos décadas. «El festival fue un viaje emocional en el que todavía estoy trabajando: viendo los lugares, la gente, Elisa… y luego está la actuación: en ese momento nunca sabes cómo va a terminar». Tan acostumbrado a escucharlo directo como si fuera una repetición, fue asombroso escucharlo resonar la primera noche: «Aquí, eso es para alguien que dijo que siempre tenía frío, alguien a quien le importaba un carajo. . Estas palabras me hicieron sufrir. Era solo una fachada. Me alegro de haber aprendido a experimentar los sentimientos por lo que son”.

Matrix «azul» proviene deEl r&b de los 90 vuelve con el productor Big Fish: «A lo largo de los años, siempre he tratado de pintar sobre esa tina… En ese momento sonaba loco, y ahora que esta trampa ha traído esos sonidos a la corriente principal, parece aún menos extraño». Hay transgresiones hacia el reggae («Sí o no»), el espíritu («ella volverá»), el caso directo («sin limites»). El número en la cúspide del título denota el Volumen 2. «Estas nueve canciones son una selección que deja espacio para una continuación». READ "Vivevo meglio prima del covid"

En Sanremo, Marco Mengoni destacó la escasez de mujeres en competición. Ella estaba en la carrera. «Así fueron las cosas en el festival. No creo que haya un deseo de no dejar que las mujeres se presenten. La presencia de la mujer en la música refleja lo que está pasando en el país. Pero el cliché está cambiando: cada vez más mujeres son también músicas, productoras y autoras”. en la foto de portada Reinterpretación del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. «Idea de Maria Grazia Chiuri (Directora creativa de Dior Sr. Dr.) para representar el espacio entre la materia y el espíritu, la actitud espiritual y la experiencia racional: el vestido azul con las estrellas representa la pertenencia a algo superior.”

Todo el mundo fantasea con ella, chic, elegante… es increíble escucharla cantar. «Vuelve a durar como en la pornografía» en Atacama. «Obviamente no me conoces… (risas). El texto está firmado con Sisi, de 20 años: Me encanta la verdad contundente y la ironía. En esa canción también estaba la palabra kaz… pero no podía cantarla”.