«Lo hago cuando no se necesitan medicamentos».

Bari – Acquaviva delle Fonti tiene un pediatra único: el Dr. Rocco Saldotti ha comenzado a recetar recetas inusuales para algunos de sus pacientes jóvenes que no están en estado crítico. En lugar de recetar medicamentos o medicamentos para ellos, sugiere helados y galletas como remedio alternativo. La noticia se publicó de inmediato en Internet.

“Dos helados: uno a las 8, con vainilla, y otro a las 20, con pistachos, para comer durante tres días”, refiere una de las recetas prescritas a un joven paciente. En cambio, otra receta prescribía tres galletas cada ocho horas durante cinco días, con la recomendación de suspender el tratamiento en caso de dolor de estómago.

“La idea -explica el doctor- es disipar los temores de las madres y brindar un enfoque más ligero al tratamiento de los niños que no padecen enfermedades graves”. El Dr. Saldotti cree que, en algunos casos, los beneficios psicológicos de estas «terapias» pueden ser beneficiosos tanto para los niños como para sus familias. “Son recetas especiales -concluye el pediatra- destinadas exclusivamente a pacientes que no necesitan intervenciones farmacológicas y que no tienen problemas de salud graves. El objetivo es evitar dar medicamentos innecesarios a los niños y sobrecargar el sistema de salud”.