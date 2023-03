Eurocopa 2024: Malta-Italia 0-2. Tres puntos y algo más que los azzurri ganaron con Retigui – Sport

Italia venció 2-0 a Malta en la segunda ronda de las eliminatorias de la Eurocopa 2024, Grupo C. Goles de Rettigui (15) y Pesina (27).

Victoria en Malta, tres primeros puntos en el camino a la Eurocopa 2024, alivio del éxito forzado tras la derrota en Nápoles ante Inglaterra. Y Retigi confirmó el segundo gol azul en dos apariciones. Eso es todo el botín que Italia recuperó con Roberto Mancini de Tagali, fichando 2-0 a Pescina y al delantero canterano. Pero había que hacerlo todo mejor, murmuró el técnico al final del partido tras presenciar una actuación muy deslucida con evidentes molestias. La revolución de las formaciones no es excusa, que además de despojar a los azzurri de la tradicional fórmula del doble juego en el centro del campo, reunió a jugadores que antes no estaban acostumbrados a estar juntos: enfrentarse a la 167ª selección del mundo, que tácticamente Una defensa organizada con la presencia de diez jugadores detrás del balón es suficiente para cerrar las soluciones ofensivas de los Blues. Que ahora se miden en las eliminatorias europeas en Skopje, en septiembre, ante Macedonia del Norte, que les cerró el paso al Mundial. En casa, en Malta, para dejar atrás la decepción del Napoli ante un rival que ciertamente no era tan irresistible, Mancini hizo ocho cambios en el XI de Italia, como era de esperar.

agencia ansa Suiza tiene 15 de 20, al igual que Bélgica. ¿Retegui? máximo goleador (ANSA)

Única confirmación de Donnarumma, Di Lorenzo y Retegui, la defensa confía las llaves del medio a Scalvini-Romagnoli ya la izquierda Piazza Emerson. El mediocampo es completamente nuevo, con Cristante jugando en la delantera en defensa y Pescina Tonali en el centro del campo. En ataque, Politano por la derecha y Genonto por la izquierda. En definitiva, un equipo al que nunca han visto, y eso se nota en el campo: la agresividad del maltés pone en aprietos a los blues regateantes, Mancini ronca al margen, parado. Y a los 5 minutos llega la emoción de Sattariano: el delantero del Frosinone, cedido en el campeonato insular, corta por el medio entre Scalvini y Pessina, y adelante con la zurda sube por debajo del larguero, donde Donnarumma vuela para jugar. Todavía lento y torpe, el azul maniobró, en el minuto 14 Romagnoli lo intentó desde fuera del área penal y curvó la zurda en el primer córner. Golpea Tonali, Retegui como un auténtico delantero adivina el momento adecuado y remata él solo la red. Fue el 1-0 que dio serenidad a la selección, que tuvo que abandonar a Gnonto en el minuto 20 por un problema en el tobillo. Grifo entra por la izquierda.

Yo olvido READ Copa Davis: Canadá e Italia en semifinales Goles: en el minuto 15, Retegui, 27 Pescina (ANSA).

Sin embargo, Italia sigue favoreciendo el movimiento por el otro lado y a partir de ahí en el 26′ nace el doblete: Politano se escapa por completo, se desvía y se encaja en el centro, Emerson patea al área a Griffo que bloquea y corta el centro, para el desvío ganador para los umbrales de Pessina. El 2-0 es lo que desvirtúa el plan táctico maltés, que estudió el técnico italiano Marcolini, no en posición sino en seguridad. Y de hecho dos minutos después Griveaux en el medio del área falló un gol limpio al portero, luego tocó Mbong. Protestas sin sentido, sin castigo. Hacia el 40′, primer juego de ritmo, intercambio Grifo-Pessina-Grifo y desde la frontal el delantero del Freiburg levantó demasiado alto su disparo. En el rebote Politano entra al área de inicio, Corbulan hombro con hombro no lo equilibra pero esta vez también es regular en relación al árbitro. En su regreso, Darmian ocupó el lugar de Di Lorenzo, y Retegui enseguida se puso peligroso en el centro del área tras un centro de Emerson. En el minuto seis estuvo a punto de marcar el primer gol, de nuevo de cabeza tras un saque de esquina. Pero además de volcarse en ataque, Italia ralentizó y Malta trató de capitalizar: Emerson por lo tanto tuvo que salvar el rechace de Corbulan en un saque de esquina sobre la línea.

agencia ansa Ingleses con pleno de puntos en el Grupo C, los de Italia (ANSA)

Entre los pocos blues para buscar variaciones, Pessina, mientras Tonali perdía y de hecho Mancini lo cambiaba con Verratti, a los 20′, a la misma hora que Squacca de Retegui. El delantero del West Ham lo intenta de inmediato, con el umbral inverso encontrando el agarre de Bonello. Grifo lo intenta desde 25 metros tras robar con la derecha el balón, que se encuentra alto durante media hora. Luego, después de que Emerson vuelve a taclear a Lempong en el área, el partido termina. Todavía hay tiempo para sacar un alto skamaca con el pie derecho en el área. Mancini gana y no sonríe