“Lloro y tengo ataques de pánico” – Corriere.it

De elvira cira

Alemania, heredera de 29 años: «A veces era fría y cruel, sería independiente». En el pasado fue criticada por sus salidas a trabajos forzados en medio de la locura nazi: ‘Bahelsen no fue culpable de nada’

Pero no fue la única declaración en la que no pensó ese año: en una conferencia de marketing dijo lo feliz que estaba de tenerlo. Una cuarta parte de la empresa familiar Y ser una meta para el futuro ganar mucho para poder lograr compra de yate. Hoy sus sueños han disminuido. Échale la culpa a los ataques de pánico, los ataques de llanto, ese sentimiento de inferioridad y vergüenza por momentos de miedo e inseguridad. Tiene una licenciatura en Comunicación de la Universidad de Nueva York y una maestría en administración de empresas del King’s College de Londres.Hoy, Verena Bahlsen se está preparando para abrir nuevos caminos. “Me encantan las marcas y la forma en que se convierten en una forma de conectar a las personas. Me gusta tomarme un tiempo para aprender cómo las personas crean historias que inspiran a otros a continuación. Me gustaría aprender a escribir, de verdad. Haz una pasantía en un sitio de cinematografía.. Creo que quiero trabajar de forma independiente en el sector de creación y posicionamiento de marca.” Finalmente, le pedí que le dijera si alguien estaba buscando a alguien como ella. Pero especifica, sin embargo, que todavía necesita algunas semanas más para «surfear, sentarse en la playa y ser inquietantemente improductivo». El llamamiento va acompañado de un primer plano en blanco y negro de ella, en alusión a que sonríe y se tapa la barbilla con la mano derecha. «Mi psiquiatra tomó esta foto. – Explicado. Me pareció que lo había conseguido.

Orgullo en el supermercado

Decenas de cariñosos mensajes fueron comentados en su saludo y certificados de agradecimiento por su valentía al separarse. Pero no han faltado voces críticas para quienes, por ejemplo, no les gusta LinkedIn, una plataforma creada en 2002 para promover las conexiones profesionales, se está convirtiendo en un escenario de autoconocimiento. Sobre todo porque muchos otros profesionales, que están experimentando el mismo problema, no tienen la misma oportunidad que Verena de parar y empezar de nuevo. «Ahora, cuando voy al supermercado, me detengo frente al estante de las galletas y pienso en la cantidad de trabajo que hay detrás. Me siento muy orgullosa y feliz por un resultado tan hermoso».Trabajar contigo me cambióTal vez para mejor, ya veremos.