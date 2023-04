Llamar por Wi-Fi, cómo funciona la nueva tecnología (para llamadas desde un teléfono fijo)

Conéctese a través de Wi-Fi, lo que le permite hacer

llamadas wifitambién conocida como Wifi Voice o Voice over Wifi, es una nueva tecnología que le permite hacer esto y Recepción de llamadas de teléfono móvil incluso cuando no hay señal de teléfono dependiendo de la red fija. El servicio, ya extendido en varios países del exterior, llega a Italia a finales de 2022. La conexión a través de Wi-Fi es muy útil si hay puntos de la casa que no están cubiertos por la red móvil o si la señal es débil. Pasar de red móvil a Wifi Es automático y lo gestiona directamente el dispositivo: si la señal del teléfono móvil es demasiado débil para admitir una llamada entrante o saliente, la llamada se redirige al teléfono fijo. SOStariffe.it ha analizado esta nueva herramienta destacando sus puntos fuertes y débiles.