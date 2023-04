Gianni Morandi y Anna amplían la familia: nunca es tarde para convertirse en ‘padres’

El cantante Gianni Morandi y su esposa Anna Dunn hicieron un emocionante anuncio en las redes sociales: la nueva entrada en la casa emociona a las redes.

El ídolo indiscutible de la web y el mimado de millones de espectadores durante el reciente Festival de San Remo, Gianni Morandi Representa una era en la edad de oro de la música pop italiana.

La edad no apagó de ninguna manera su entusiasmo juvenil, como lo demuestra su progreso. Una vida amorosa llena de acontecimientos. Después de la boda en 1966 con la actriz. laura africanaquien le dio la paternidad de los niños Serena -quien murió a las pocas horas de nacer-, Mariana y Marco, el intérprete terminó la relación en 1979.

Sin embargo, encontró la serenidad en Side by Side de 1994. ana dancon quien se volvió a casar diez años después, y de quien dio a luz a su cuarto hijo, Pietro.

Aunque la pareja es muy popular en las redes sociales y constantemente interactúa con muchos seguidores, su presencia inicial fue Bastante difícil para el cantante.. En efecto, Gianni Morandi tuvo que romper muchos prejuicios por parte de su actual pareja, para luego conquistarlos con encomiable entereza y romanticismo.

La atrevida historia entre Gianni Morandi y Anna Danne

La cantante reveló al Corriere della Sera:Un amigo mío me lo advirtió. No era una persona tranquila.… La conocí en un estudio de grabación, yo vivía en Roma en ese momento. sonaba como el gallo cantor de siempreen realidad me dio el número equivocado…«.

Gianni Morandi recuerda su propio viaje romántico: “Una vez que se encontró el número correcto, comenzó el desafío… «No estoy interesada en la aventura», dijo. Le respondí: «Pero mientras tanto, ¿no es bueno que estemos juntos?». Y ella: No sé. y luego, Estás en el programa siempre actuando.No fue fácil, pero me atraía más alguien así que alguien muy conformista.Al final, la cantante logró ganarse el corazón de Anna Dan y, a partir de ese momento, la pareja pasó juntos los siguientes 27 años.Traté de no soportarloGianni Morandi reveló.Ser alguien que le demuestre que quiere estar con ella, hacer cosas con ella…En las últimas horas, los dos amantes históricos han anunciado la llegada de un nuevo miembro esponjoso a la familia…

Publicidad en redes sociales y homenaje a Lucio Dalla

Gianni Morandi Compartido recientemente con fans que adoptan un archivo gatito grispara hacer un llamado a los fanáticos para que les den un nombre a los gatos.

Tras las sugerencias de la red, la cantante cambió el nombre del cachorro a un seudónimo. LucioHonrando así al amigo lucio dalaquien desapareció hace 11 años. Gianni Morandi nunca ocultó su amor por el cantautor boloñés y estamos seguros de que el pequeño Lucio, que ya es su mascota desde hace casi Dos millones de seguidores¡lo saludarás con su incontenible simpatía!