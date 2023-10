Lite Milli Borgonovo en La7. «Ustedes apoyan tanto a Hamás como los defensores de la paz. Israel no ha hecho nada». “¿Quién arrojó esas seis mil bombas sobre Gaza?”

Acalorados enfrentamientos ayer por la tarde en Tajada (La7) entre el periodista Corriere della SeraMaría Teresa Miliy subdirector la verdadFrancesco BorgonovoAntes de que Israel comenzara su invasión terrestre Franja de Gaza.

Borgonovo critica la estrategia israelí y explica que es absurdo pensar en eliminarla agitación Desde Gaza: “Mientras tanto Hamás no es ISIS, a pesar de lo que muchos dicen ridículamenteDe hecho, él es el asesino de ISIS. Hamás es un movimiento político que forma parte de las instituciones, e incluso negoció con Israel -y continúa- Netanyahu Dijo explícitamente que era apropiado favorecer a Hamás para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. en mi opinión, La solución ahora es detener los bombardeos. «Por lo tanto, es necesaria una solución política».

Milley tiene una opinión completamente opuesta: “La solución de alto el fuego que exige Borgonovo es la misma solución que quiere Hamás. Ni Europa ni Estados Unidos piden un alto el fuego, sino un alto el fuego por razones humanitarias. Sólo Hamás, los que se manifestarán esta noche por la paz (ayer, Sr. Dr.) Y aquellos partidarios de Hamás que se manifestarán mañana (hoy, Sr. Dr.). Agrega que la consigna de estas manifestaciones es “alto el fuego”, y existe Apoyo a las palabras de Guterres que justificaron a Hamás. Y usted, Borgonovo, no puede pedir un alto el fuego, porque es el mismo juego que jugaron con este juego. Pobre Zelenski Para obligarlo a entregarse de pies y manos. Ponlo adentro«.

Luego atacó a la prensa y los medios italianos, diciendo: “Ahora estamos hablando de 50 rehenes asesinados por los israelíes. Reímos. Quiero decir, ¿qué tipo de maldita información tenemos si estamos hablando de 50 rehenes asesinados por bombas israelíes? ¿Quién es la fuente de nuestra información? ¿agitación? ¿Creemos en Hamás?

Borgonovo objeta: «Me parece un poco difícil negar que Israel lanzó más de seis mil bombas sobre Gaza y sus alrededores. Esto no lo dijo Hamás, sino Israel, que también se jactó de ello. No está claro hasta dónde quiere llegar, así que no se habla. ¿Entonces que haremos? ¿Dejamos morir a todos los rehenes y no nos preocupamos por los civiles?

«El 7 de octubre hubo una masacre que no habíamos visto en decenas y decenas de años», responde Milley. «Tenemos que empezar desde aquí, de lo contrario nos engañaremos a nosotros mismos. En los últimos días, Israel no ha hecho más que negociar y, de hecho, me parece que lleva mucho tiempo a las puertas de Gaza.. Israel no está invadiendo Gaza, lo que permite que se lleven a cabo negociaciones específicamente para los rehenes en manos de Hamás. Israel no hace nada, por lo que la historia del alto el fuego también es completamente ridícula.«.

Borgonovo responde señalando que su colega está haciendo una historia selectiva (“Se parte de una fecha y se parte de ahí, cuando antes había toda una historia”) y añade: “Usted dice que Israel no ha hecho nada en los últimos días. , pero Si seis mil bombas en la Franja de Gaza no significan nada para usted, está bien. Tal vez sean bombas que salven vidas, como las armas que enviamos a Zelensky a Ucrania. «Y allí tampoco pasó nada».

Millie explota: «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás justificando lo que hizo Hamás».

«No – responde Borgonovo – al final dices: ¿a quién le importan los demás si mueren?».

“Eso no es cierto”, responde el periodista mensajero.

“Pero sí – repite Borgonovo – porque usted ha dicho que no ha sucedido nada en los últimos veinte días”.