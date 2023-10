La victoria del antichavismo María Corina Machado en Venezuela

El representante del ala más dura de los opositores de Maduro ganará una abrumadora mayoría en unas elecciones libres, según todas las encuestas de opinión. El proyecto americano y el Acuerdo de Barbados

De hecho, comparado con La ‘Juana de Arco’ antichavismo María Corina Machado, de 56 años, gana las primarias de la oposición venezolana. De diez candidatos, María Corina Machado obtuvo el 93,13 por ciento de los votos, con más de un millón y medio de electores.

Un defensor del ala más dura de los oponentes de Maduro, según todas las encuestas de opinión, ganará por una abrumadora mayoría en unas elecciones libres.. El problema es que en teoría no podía correr: en realidad sí podía Encarcelado durante 15 años acusado de “apoyar sanciones internacionales a Venezuela”. Sin embargo, el 17 de octubre, el gobierno y los partidos de oposición firmaron un acuerdo con mediación noruega. Acuerdo para realizar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024«De conformidad con las normas constitucionales», con respeto a los derechos políticos y garantías electorales y con observadores internacionales, a cambio del levantamiento de sanciones y «respeto a la soberanía venezolana». Y el presidente americano Joe Biden ha comenzado a levantar algunas de estas sancionesPero amenazó con remitirlos si el proceso no continuaba y, sobre todo, si no se levantaba la inhabilitación de los líderes de la oposición.

Maduro lo celebró como un nuevo comienzo con Estados Unidos, liberando incluso a algunos presos políticos. El vicepresidente del Partido Chavista, Diosdado Cabello, considerado el ala dura del régimen en lo que puede ser un juego partidista, ha incrementado mientras tanto sus ataques e insultos contra sus oponentes y, durante las primarias, lanzó ataques verbales contra los precandidatos. . También se agregaron elementos físicos, con amenazas de muerte. Todos los precandidatos también eran seguidos constantemente por un coche del SEBIN, el servicio bolivariano de inteligencia nacional. Uno de los incidentes más graves ocurrió en agosto pasado, cuando grupos chavistas atacaron una manifestación electoral en Apure, hiriendo a varias personas. Esta es la razón que llevó a María Corina Machado a cuestionar el Acuerdo de Barbados, pues lo denunció diciendo: “No da certeza”.