Lisa Eperson pesó 290 kg, trágica despedida durante el programa

Vite al confine trae a la pantalla otro testimonio de sufrimiento y lucha. La historia de Lisa, confinada en su cama durante años, es conmovedora y reveladora.

Vivir al límite Describe el camino que Algunas personas deciden hacer esto. para mejorar su condición física y sus condiciones de vida. Estas historias a menudo se etiquetan con Verdades dramáticas, elecciones extremas, penas y experiencias difíciles. Todas las situaciones que llevan a las personas a resultados devastadores.

Vive al máximo, propón esta vez La narración de Lisa, una mujer de Nebraska literalmente lo comió en su comida debido a condiciones que eran difíciles de soportar. Un problema que le perturbaba el sueño y le echaba a perder la vida, sobre todo cuando era niña.

Lisa trató de superar sus dificultades y finalmente se volvió hacia Dr. Yonan Nozradan Para encontrar una nueva solución y equilibrio.

La devastadora experiencia de Lisa

Lisa Eperson de Lives on the Edge es una mujer 51 años quien vive en Arándano Y uno detrás de él increíble historia. Ella misma, en «Live on Limits», da testimonio de las peligrosas condiciones en las que vivía: 290 kilos de peso quien lo destruyo, Encamado durante cuatro años..

Las razones de esta situación se remontan a su juventud. Lisa era un objetivo Formas inapropiadas de varios hombres. Cerca de ella, con mala reputación.

Él también se sumó a este sufrimiento. camarada randy Quien, según su relato, le preparaba comida poco saludable, poco saludable. Su relación estuvo marcada por peleas y muchos malentendidos.

Y entonces Lisa recurrió a la comida.Hasta este peso inusual. Como si eso no fuera suficiente, los médicos recomendaron encarecidamente no caminar por la calle. Osteoporosisque puede colapsar debido a la carga física.

Y entonces Lisa confió en el Dr. Nowzaradan di Vite al máximo, pero El viaje no fue fácil. Cuatro meses después, de hecho La mujer decidió abandonar Vite al máximoTambién hay que afrontar el positivismo por el Covid -19.

Después de un tiempo, ella misma decidió que De vuelta al juego Residencia en Intentar otra vezVolvamos al famoso médico iraní pero por ahora. No está claro si su camino es fácil. Bien o no, si logras superar las dificultades personales y físicas o si decides abandonar definitivamente.

Las historias y experiencias de Lives on the Limit nunca terminan. muchos de ellos Resultados positivos y satisfacciónotras veces pero yo solapa yo inesperado. El elemento común entre los Ansar es Experiencia dolorosa y el Deseo de redención Viene del coraje y del deseo de mejorar. Para volver a vivir de una manera nueva.