Certificado único error INPS pero multa hasta jubilados

El INPS se equivoca en los datos del certificado individual: 2.000 jubilados reciben multa. Esto es lo que podría pasar.

En estos días, con el balance final tan alto por una serie infinita de razones, verte obligado a desembolsar dinero por un error que no es tuyo es la gota que colma el vaso.

Esta vez, los jubilados deben lidiar con las consecuencias indirectas de un problema del que no tienen la culpa. Doble encuadernación mediante certificado individual, expedido por el INPS con un defecto subyacente que ha llevado, por el momento, a la obligación de pagar una multa por parte de quienes percibieron su pensión. En la puerta de sus caminos Nada más que una agencia de ingresos, mediante la cual se solicitó la constancia de un error marcario en el documento presentado para la declaración de la posición de cotización. Como evidencia de que las autoridades fiscales, siguiendo regulaciones cada vez más estrictas, están monitoreando cuidadosamente todos los procedimientos de declaración del impuesto sobre la renta, cualquiera que sea el medio utilizado.

Será el sistema de registro dual, el momento histórico que no otorga exenciones de pagos ni ningún otro estatus. El hecho es que la agencia de ingresos Observando constantemente Sobre el potencial económico real del contribuyente, identificar acciones irregulares y luego solicitar una cuenta en el acto. Y dado que los ciudadanos están familiarizados con el nuevo marcador, Atención En la presentación de documentos con todos los adornos necesarios tienen una prioridad absoluta. Solo para evitar caer en tales situaciones.

Jubilados, Error INPS en Certificado Único: Qué está pasando ahora

Pero esta vez, más que una omisión, se trata de una broma en toda regla. Incluso la aplicación minuciosa para evitar encontrar a las autoridades fiscales en la puerta de la casa no fue suficiente para ocultar. Eso se debe a que el error terminó aguas arriba, cuando el INPS entregó un certificado de error contaminado en manos de los jubilados. De Participaron al menos 2.000 contribuyentes italianos, todo en la provincia de Padua. Destinatarios sancionados por la Agencia Tributaria por declaraciones relativas a documentos presentados. El error fue denunciado por el presidente de la Anp Cia de Padua, Carlo Miatello. quien solicitó a las autoridades fiscales que no exijan el pago del monto relacionado con la multa. Esencialmente, para proteger a los contribuyentes de las consecuencias de un mal funcionamiento oficial del que no son responsables.

El error en cuestión está contenido en el formulario del certificado individual y se relaciona con los datos básicos, es decir, los relacionados con el monto de la pensión percibida. Dado que la broma reunió al menos a 2.000 personas, está claro que los contribuyentes automáticamente dan por sentada la exactitud de la información en el formulario. Para evitar posibles, aunque improbables, burlas de este tipo, Verificación de terceros (por ejemplo, favoritismo o contador) puede ser útil para garantizar que el documento es válido. O, como en este caso, para detectar el error de antemano. Un error muy evidente, por supuesto, llamó inmediatamente la atención de las autoridades fiscales, que ahora tendrán que decidir si aceptan la solicitud y bloquean las sanciones. No te excedas (entre 10 y 20 euros) pero sigue siendo el resultado de un error no por tu parte.