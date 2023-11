Lies of P: Primeras imágenes del nuevo DLC y parche de equilibrio próximamente

Con un «mensaje en vídeo» especial para los jugadores, el director Jiwon Choi informó que el trabajo en Lies of P continúa a toda velocidad, agradeciendo a todos por alcanzar el millón de copias vendidas en el primer mes, a pesar de su lanzamiento directamente dentro de Xbox Game Pass que podría haber tuvo un impacto Compras más grandes que las estándar.

Primera expansión próximamente

P Lies, una de las ilustraciones del primer DLC

También se menciona que Primer DLC de expansión Debido a que Lies of P está por llegar, y para sugerir algo de la ambientación, se han publicado dos imágenes, que aparentemente representan ilustraciones preparatorias para la construcción de los niveles.

P Lies, otra ilustración DLC.

También parece muy interesante, con un barco y una especie de laboratorio enorme. Escenarios.

Para conocerlo mejor te remitimos a nuestra reseña de Lies of P, en la que el título aparece como uno de los juegos más atractivos que no provienen directamente de From Software, gracias a su excelente jugabilidad y también a una maravillosa ambientación. inspirado en Pinocho.