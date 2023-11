“Entonces en el Día de los Caídos…” – El Tiempo

En el punto de mira de la sátira Ricardo ManelliDibujante Un hecho cotidianohoy hay David Borick «Culpable» de adoptar posiciones demasiado agresivas sobre la situación en Oriente Medio. La portada del periódico estuvo dirigida por: Marco Travaglio Los interesados ​​lo comentaron en el episodio del miércoles 1 de noviembre de aire que sopla, En el número 7. El presentador de la transmisión en vivo leyó dibujos animados Que presenta en primera persona y lo representa con rasgos caricaturescos distorsionados y una cabeza alrededor de su cabeza. tanque Una miniatura de un soldado portando una bandera con la Estrella de David: “El nuevo orgullo del periodismo democrático: Pensamiento rastreado«, leemos en el dibujo (lo puedes encontrar en este enlace ) Manele firmó. En referencia a las posturas de Buric en defensa acérrima de Israel tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

“Como si defender las causas de un Estado democrático fuera por definición un respaldo a la guerra, es belicismo”, comenta el periodista mientras muestra el dibujo. “De todos modos, no tengo nada en contra. Finalizado Aprovecho para decir que, cuando quieras, puedes venir aquí para discutir y presentar tus ideas. no estoy enojado«, continúa Parenzo. «¿La clase está cerrada? En realidad no. Porque inmediatamente después viene la paliza: «Al menos no Páginas sobre el Día de los Caídos«, es la última investigación realizada por el periodista junto con sus colegas de Il Fatto.