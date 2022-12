Libro… – La Bottega del Barbieri

… Geraldina Colotti, Verónica Díaz y Gustavo Villabol narran -a través de 12 entrevistas a figuras destacadas del chavismo- la resistencia de la Revolución Bolivariana frente a los intentos de desestabilización y estrangulamiento económico promovidos por Estados Unidos.

De david levodi

bloqueo de venezuela Es un libro descarnado que relata la Revolución Bolivariana y operación chavista Desde un punto de vista diferente al de la constante desinformación de los medios la corriente. Geraldina Colotti, Verónica Díaz y Gustavo Villapole destacan la resistencia del Estado ante un intento de estrangular su economía y así crear concesiones para desestabilizar a Maduro y derribarlo a través de doce entrevistas con los más destacados exponentes del chavismo.

Periodistas cuatro fSemanario Psuv – Partido Socialista Unificado de Venezuela, Geraldina Colotti, Verónica Díaz y Gustavo Villabol, primero por Tania Díaz, periodista El CurioY el venezuela de televisionY el agencia de noticias venpress Actualmente es Vicepresidente y Presidente de la Universidad Internacional de las Comunicaciones quien explica cómo se le está imponiendo un bloqueo a Venezuela para devolver al país al colonialismo.

Tania Díaz en particular denuncia la agresión contra su país desde un punto de vista comunicacional, con una “verdadera estrategia de propaganda de guerra”. Esta no es la única forma de agresión contra Venezuela. A la propia Tania Díaz, en su calidad vicepresidente A la NCA se le impidió realizar transacciones comerciales o transferir cuentas bancarias en la Unión Europea, Suiza y Canadá, como si fuera un peligroso terrorista a punto de comprar armas. No es casualidad que los autores bloqueo de venezuela Habló, en el prólogo, del «monstruo del proceso bolivariano» y, además, para vivir en carne propia las consecuencias, una de ellas, Geraldina Colotti, fue sancionada Anuncio personal Lo que le impidió regresar a Cuba y Venezuela.

Sin embargo, a pesar de todo, la editorial venezolana de Vadell Hermanos Editores, que ha revivido el libro en colaboración con el semanario. cuatro fMirar al futuro con confianza y apostar por “esa fuerza revolucionaria que abrió la posibilidad de caminos originales y esperanzadores para nuestro pueblo, que hoy se juegan el futuro”. Entre los primeros en ser recordados está Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez y embajador en Cuba, quien manifestó su convicción de que la Revolución Bolivariana no regresaría. La diversidad ha contribuido a fortalecer la identidad del chavismo en el país misiones En el marco de la cooperación entre Cuba y Venezuela, a partir de la protección de la salud consagrada en la Constitución Bolivariana. Ante el colapso de la salud en Europa, debido en gran parte a la privatización de los servicios de salud, Adán Chávez afirma con orgullo que solo en 2020, el porcentaje del presupuesto anual destinado a programas sociales fue del 75,9%.

Sin embargo, no son las conquistas sociales de la Revolución Bolivariana las que hacen noticia, sin embargo guarimbasLas incursiones de mercenarios y la «ayuda humanitaria disfrazada» fueron presentadas por la mayoría de los periódicos europeos y latinoamericanos, al menos, como actividades llevadas a cabo por demócratas leales. Por ejemplo, es muy difícil leer convicción en obstruidoEs otra estratagema utilizada por la oposición para empujar a la población contra Maduro. Caroles Pérez, exministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, lo explica muy bien, y Jesús Farías, uno de los fundadores del Psuv, lo reitera. Más peligrosa aún es la voluntad de Haq de desestabilizar su país desde dentro, primero dificultando el acceso a alimentos y productos de higiene personal, y segundo, asfixiando «nuestra economía y nuestro aparato productivo» para crear el caos y provocar la explosión social. para derribar a Maduro. Todo esto lo resume bien Riccardo Molina, quien preside la Comisión Permanente de Socialismo Ambiental en la Asamblea Nacional: “Te estoy estrangulando, y si quieres respirar, el culpable eres tú”.

Además, el libro no carece de un interés especial por el papel de la mujer en la Revolución Bolivariana. Sandra Oblitas Rosa, socióloga y rectora de la Universidad Bolivariana, experta en medios y feminismo, reivindica la participación de la mujer en la Revolución Bolivariana, mientras que Karolis Pérez afirma que el 80% de la Dirección Popular Bolivariana está conformada por mujeres, en misionesEn los comités de abastecimiento y producción y en los consejos municipales.

Si la Ley contra la Violencia de Género ya contempla 21 formas de violencia contra la mujer, cifra ciertamente relevante y aspecto de un proceso ciertamente avanzado, incluso en comparación con el viejo continente, el crecimiento de las mujeres en los órganos de poder popular es aún difícil. . Sin embargo, actualmente las mujeres ocupan el 43% de los escaños, otro hito importante en el camino hacia lo que las mujeres definen como socialismo feminista bolivariano. Además, Sandra Oblitas señala que la trinchera no es solo contra el creciente énfasis en los derechos de las mujeres dentro de la revolución, sino también contra los ataques violentos y machistas del golpe de Estado venezolano que la propia alcaldesa de la Universidad Bolivariana tuvo que combatir de frente.

Si es cierto, como afirma William Castillo, Director del Observatorio Contra el Bloqueo, que “Venezuela es efectivamente un laboratorio de pruebas políticas para todas las formas de agresión imperialista”, entonces golpe Desde los medios de comunicación hasta el ámbito económico y financiero, desde los intentos de conquista paramilitar hasta los intentos de sabotaje desde adentro, desde Estados Unidos y desde países latinoamericanos cuyos gobiernos están alineados con Estados Unidos, hay algo que une a todos esos entrevistado: la defensa de la realidad de Venezuela y de “ese laboratorio bolivariano” que mira con esperanza a esa parte del continente latinoamericano que se resiste a someterse a la lógica neoliberal.

bloqueo de venezuela

Escrito por Geraldina Colotti, Verónica Díaz y Gustavo Villapole

ediciones mimesis

octubre 2022

Páginas 137

€ 14