Les contaré de la paranoia de Maduro en Venezuela

“Prohibido el uso de celulares” es lo primero que leemos en el cartel colocado en el Aeropuerto Simón Bolívar. Nada más bajar del avión llega el primer aviso. Tienes que obedecer si quieres entrar.

La policía divide la línea entre venezolanos y extranjeros. Los extranjeros esperan al menos una hora antes de entrar. Estoy en este grupo con mi pareja y mi hijo de seis meses.

Un soldado de poco más de veinte años nos vigila, recordando a todos la prohibición, con un rifle en el brazo. Algunos ignoran la advertencia y permanecen frente a la pantalla. El joven oficial nos devuelve la llamada y mira las pantallas. La cuestión es no dejar que nada salga del aeropuerto: hay que filtrar las comunicaciones.

Durante varias semanas, los militares monitorearon las conversaciones individuales de las personas. No sólo en el aeropuerto, sino también en las plataformas de los puntos de control especiales. Si descubrimos que tenemos mensajes antigubernamentales, podemos encontrarnos en problemas. Esto también sucede con fotografías, vídeos u otros materiales.

Para evitar problemas, apagamos nuestros smartphones. Alguien ya ha sido arrestado. Corres el riesgo de pasar entre 15 y 30 años de prisión según la ley contra el odio adoptada en 2017 (hablé de ello en un artículo anterior). Para los agentes, estos momentos tensos se alternan con largas horas de aburrimiento. En Maiquetìa el camino está vacío. Sólo estaba nuestro viaje. La pista está vacía. Aeropuerto abandonado.

Operación Marruecos

Los controles van lentamente. Los funcionarios de la Polisia Bolivariana interrogan a los pasajeros uno por uno. Hacen más preguntas de las esperadas. Piden una profesión. Evito decir que soy periodista, si no, eso es un problema. Ellos deciden quién entra y quién no.

Lo llaman “Operación Morrocoy” y piensan en las especies de tortugas típicas del país. En Venezuela, es común durante las elecciones ralentizar los procedimientos de monitoreo, filtrado y medición de votantes. Esto sucede con todas las colas, incluso con los jubilados y los pobres que retiran la ayuda alimentaria.

Roles y uniformes marcan la diferencia en Venezuela. Estos jóvenes saben que sin la revolución estarían en otra parte. Allí no. No representar a instituciones. Tras el primer paso, llegamos directamente a los mostradores. Otros permanecieron esperando. No hay estándares. El éxito o no es una lotería. Hay especial interés en los hombres adultos que viajan solos. A algunos se los llevan para interrogarlos. No todos son aceptados.

En el mostrador, los agentes nos piden un segundo interrogatorio: también tenemos que mostrar el billete de regreso. Cada uno de nosotros tiene que mirar a la lente de la cámara y dictar nuestro número de teléfono. Luego hacemos una huella biométrica: el pulgar derecho en el sensor. El depósito se ha completado.

Contra las redes sociales

El control del régimen de Nicolás Maduro también afecta a las redes sociales, que el presidente de Venezuela ha descrito como «medios para difundir el odio, el terrorismo y la intolerancia».

El fraude electoral en las disputadas elecciones del 28 de julio y la represión y persecución de la oposición no se habrían documentado sin las redes sociales. Para Venezuela, estos canales siguieron siendo el único canal de comunicación con el mundo exterior.

Maduro había amenazado con cerrar WhatsApp y luego suspendió el servicio X durante unos diez días. Incluso en la web ya no se puede navegar libremente: algunos sitios son inaccesibles, p. resultadosconvzla.com – Donde la oposición publicó los resultados electorales – y portales de noticias en línea.

Para consultar con ellos, descargué una VPN, es decir, una red privada virtual. Las VPN se utilizan para transferir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas. “Cada vez que tengo que hablar de política activo la VPN”, dice Alberto Mendoza, consultor electoral de la oposición. “Mi papel es puramente organizativo, y no necesita ser visible. Es mejor permanecer invisible. contexto como este”.

Lo que preocupa al sistema son los hackers. desconocidoQuien emitió una lista que contiene datos sensibles de ministros y soldados. En total piar Había un enlace al sitio web de cada uno y la invitación a «ir a buscarlos». Un grupo desconocido también vació las cuentas del titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y de otros funcionarios cercanos al régimen. Maduro suspendió inmediatamente sus cuentas de X y Tik Tok, calificando la plataforma china de «inmoral».

La policía arrestó a unos dos mil civiles y mató a una veintena de personas. Apuntó a voluntarios, representantes de listas, comerciantes y trabajadores que cooperaban con la oposición.

Varias fuentes también indican un aumento de las tensiones en Miraflores. Especialmente después de la resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) instando a Caracas a publicar “Comportamiento». Es decir, las actas de las elecciones presidenciales. La OEA también pide «el respeto a los derechos humanos y la voluntad soberana de los votantes venezolanos», así como una «verificación imparcial de los resultados, garantizando la transparencia, credibilidad y legitimidad en el proceso electoral».

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Relación Especial para la Libertad de Expresión (Rele) condenaron “prácticas de violencia institucional en el contexto del proceso electoral en Venezuela”. Las organizaciones exigen «el cese inmediato de la represión».

Incluso organizaciones como Amnistía Internacional, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) e Centro de Defensores y Justicia (golpear) Dijeron que estaban preocupados “por el aumento de la violencia y la represión”.. Esto es «el resultado de las acciones de los servicios de seguridad del Estado y de civiles armados conocidos como asambleas y grupos afiliados al Sistema Popular de Protección a la Paz». Las organizaciones no gubernamentales hicieron un llamamiento a la «comunidad internacional» para que vigile la situación en el país.

Pero solo estamos hablando de política.

Detrás del silencio total impuesto por el régimen se esconde el ruido constante de las conversaciones sobre la actual situación política. La gente no dice nada cuando los conoces. Sin registro, sin cotizaciones. Quien habla sólo necesita una garantía: poder desmentir ante los soldados y policías lo ocurrido entre los civiles hace unos minutos. Pero mientras no dejemos rastro de lo dicho, todo el mundo habla de política.

Por ejemplo, un comerciante me dijo: «Era mejor en la era de la industria petrolera». Pero la industria petrolera todavía existe, aunque ya no funciona como antes. Produjo más en otra “era”: antes de las intervenciones gubernamentales a principios de la década de 2000.

Sin embargo, el comerciante recuerda los despidos masivos en 2002 en State Road. petroleras venezolanas (Pdvsa) y confiscaciones después de siete años. Decisiones que fueron implementadas impulsivamente por el expresidente Hugo Rafael Chávez. El caso involucró directamente a 100.000 personas y repercutió en toda la sociedad.

¿Está todo como antes?

Estados Unidos habría propuesto un exilio dorado para Maduro siempre que dejara el poder. Es posible que vaya a Panamá, que ya dio luz verde. Pero los refugios más seguros son Ankara o La Habana. Pero cuanto más se difunden rumores de este tipo, más se consolida el régimen en el poder.

Las Naciones Unidas también están sobre el terreno, proporcionando mediación entre el régimen y la oposición. La organización ya está asumiendo la misión de documentar episodios de represión y violencia política. Naciones Unidas confirmó, a través de un comité de expertos electorales, que la autoridad electoral venezolana no respetó los “requisitos básicos de transparencia e integridad” necesarios para que las elecciones fueran creíbles.

El único puente disponible entre el régimen y la oposición son las cancillerías sudamericanas. Brasil, Colombia y México. Están tratando de recordarle a Caracas los mandamientos de la izquierda latinoamericana: no hay escapatoria a la voluntad del pueblo, no se manipulan los votos y no se reprime la disidencia.

Pero el régimen no está dispuesto a aceptar su pérdida. Muchos defensores temen enfrentarse a los tribunales locales o a la Corte Penal Internacional.

En todo caso, se habla de nuevas elecciones, pero en diciembre o el año que viene. El chavismo tendrá la oportunidad de reagruparse, cambiar de estrategia y ganar. Pero no todos los sectores oficialistas están de acuerdo con esto.

Ni la oposición. El partido unitario Plataforma está preocupado por la ola migratoria de los próximos meses y la pérdida de confianza en el voto. No faltan ni siquiera las posiciones más extremas. Este es el caso de algunos expatriadoLo que supone una intervención militar en el país. Una elección inverosímil, como ellos mismos admiten. Ya no hay energía adentro: Venezuela se ha desmovilizado y la sociedad se ha debilitado.

Es cierto que hubo una gran movilización en Caracas el 17 de agosto, pero fue un incidente pasajero. El país está vigilado y hay patrullas en todos los barrios. Especialmente en los tan populares. El tiempo pasa. Todo sigue como antes.

En el próximo artículo hablaremos del país que veremos de cerca. Una sociedad vigilada, asustada y cansada. La pobreza extrema es más común aquí de lo que piensas. Nos trasladaremos desde Caracas hacia la costa oriental del lago para comprender lo que está sucediendo en Venezuela. ¿En qué momento está la crisis? ¿Por qué colapsó la producción de petróleo crudo? ¿Qué dicen los lugareños? ¿Qué queda de las ciudades petroleras tras la ola de inmigración?