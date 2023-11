Lazio y Sarri, polémicos sobre el derbi: “Estamos peleados en la Champions y la Roma es fácil en Europa”

La victoria que necesitábamos en la semana que termina el domingo por la tarde con el derbi. Pero el partido contra el Feyenoord, aparte de las cuestiones estrechas, fue más importante. Porque sólo con éxito la Lazio podrá seguir desarrollando sus ambiciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. Los tres puntos llegaron al final de un partido brillante por momentos y de puro sufrimiento otras. Pero Maurizio Sarri está de acuerdo: «Hemos jugado un partido en el que siempre estuvimos al máximo de nuestro nivel – afirma el técnico biancocelesti – incluso en los momentos difíciles. Tuvimos que sufrir, es cierto. Pero el Feyenoord es una máquina de hacer goles y nosotros He podido concederles muy poco y no permitirles registrarse. Decidimos arriesgarnos un poco con los defensores porque crean superioridad con el portero. «Hicimos todo bien, el único inconveniente fue que en los últimos veinte minutos tuvimos que aprovechar mejor determinadas reanudaciones».

La controversia es válida

Sin embargo, hay una cosa que preocupa al técnico Lacio. “Esperamos recuperar energías para el derbi, porque muchos jugadores terminaron el partido con algunos dolores y molestias”. Dos en particular: Zaccagni y Luis Alberto: “Hay un poco de preocupación por ellos”, suspira Sarri, que luego ataca. «La Roma puede permitirse un partido amistoso el jueves y esta noche tuvimos una guerra. Si me preguntas si es inteligente celebrar el derbi en la semana en que los dos equipos juegan en Europa, diría que no es tan inteligente. Parecen personas «. «Que son ajenos al fútbol y que no entienden el significado del derbi. Tienen una clasificación que se pueden permitir mantener a todo el equipo fuera», concluyó Toscan.