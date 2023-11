¿Existe un límite para los cuidados vitales para niños incurables?

En Inglaterra hay casos como este. Entonces GregorioLa niña inglesa de ocho meses sufre una enfermedad mitocondrial (una rara enfermedad degenerativa que provoca daños muy graves en el cerebro, el hígado, el corazón y los músculos), por la que el Tribunal Superior de Londres quiere suspender tratamientos vitales porque es incurable. Están a la orden del día Generalmente se llega a un acuerdo entre médicos y familiares que permite suspender los tratamientos de soporte vital para continuar con los cuidados paliativos.

En el caso de Indy, como ya pasó con otros niños ingleses (Charlie, Alfie, Archie), Oposición de los padres a la suspensión de la ventilación mecánica Llegó a los tribunales, iniciando una agónica batalla legal que incluyó también a nuestro país que se puso a disposición para acoger a la pequeña y cuidarla manteniendo tratamientos de soporte vital. A la espera de la respuesta del Tribunal Superior de Londres al recurso de los padres que, de ser aceptado, permitiría trasladar a la pequeña a… El niño romano Jesúspreguntamos Alberto Giannini, Director del Departamento de Anestesia y Reanimación Pediátrica del SC, Hospital Infantil ASST Spedali Civili di Brescia y Presidente del Comité de Ética del SIAARTI (Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Cuidados Intensivos) para ayudarnos a pensar, más allá de los aspectos emocionales y de las sensibilidades individuales, sobre los temas fundamentales de este tema complejo y muy sensible.

Fronteras de la medicina «Lo que debemos pensar, como médicos y sociedad civil, es la cuestión de las fronteras, que en Occidente – dice Giannini – olvidamos a menudo. Es un tema difícil del que nadie quiere hablar. A menudo descartamos esta palabra y evitamos hacer preguntas o hablar sobre “el fin de la vida” o la “muerte”, imaginando que nuestra medicina es todopoderosa. De hecho, como alguien escribió El bioético estadounidense Kevin WildsVivimos en una paradoja: mientras la medicina parece ofrecer infinitas posibilidades, la realidad de la práctica clínica se rige por limitaciones. Esto es algo que los médicos debemos recordar y recordar a la sociedad. A menudo tenemos expectativas poco razonables, mientras que hay El límite de la razonabilidad (No podemos esperar tener siempre una respuesta para cada necesidad), hay Límites de la eficacia clínica. (Incluso si intentamos elevar el “nivel” buscando todos los días) Y luego hay Limitar significado: Debemos examinar cada trabajo en el ámbito de la salud y los cuidados Evaluar su significado y aceptabilidad también a nivel ético, que es una dimensión fundamental de la acción humanitaria.. De hecho, lo que es técnicamente posible no siempre es moralmente aceptable. Pero en realidad, las expectativas sobre la medicina a menudo se han vuelto irrazonables y no tomamos en cuenta estos tres aspectos que decodifican y determinan el tamaño del límite”. READ El héroe de un eclipse solar parcial del cielo de octubre - espacio y astronomía

cuidado en forma “Luego está el problema Proporcionalidad de la atención Lo cual se determina equilibrando la idoneidad del tratamiento con la carga y la carga que este tratamiento impone al paciente y su familia – continúa Giannini. Sin duda, los médicos deberíamos realizar esta evaluación tan compleja. Por esta razón, resulta limitante creer que se puedan realizar los mismos tratamientos de forma automática para todos. Es necesario de vez en cuando pensar en la idoneidad del tratamiento y por tanto en su idoneidad, eficacia, probabilidad de éxito, durabilidad del resultado, viabilidad y complicaciones. Esta cuestión corresponde al médico, o mejor dicho al equipo médico responsable del paciente, en cuanto al propio paciente, o en el caso de los niños, los padres deben informarnos sobre los costes del tratamiento. No hay manera de saber de antemano la idoneidad del tratamiento pero es necesario evaluar el mejor curso de acción juntos, médicos y pacientes -o familiares como en el caso de la niña inglesa-. de Punto de vista ético No hay diferencia entre “no iniciar” y “suspender” el tratamiento de soporte vital. Suspender el tratamiento de soporte vital no significa nada, pero realizar la eutanasia no significa suspender el tratamiento, ni significa dejar de cuidar a la persona, sino reorganizar los tratamientos en clave paliativa, partiendo de la conciencia objetiva. Este medicamento, en algunos casos, no puede curar pero sí evitar o limitar todo aquello que pueda generar sufrimiento.

Procesos de toma de decisiones en el campo médico. “Existen tres niveles de referencia en los procesos de toma de decisiones en el campo médico: aquellos Naturaleza jurídica (lo que la sociedad define como legal a través de la ley), desde Naturaleza moral (Cómo la comunidad médica regula las relaciones entre los médicos y la sociedad civil), por Carácter moral (También a través de recomendaciones emitidas por sociedades científicas) – explica Giannini. En particular, la Sociedad Italiana de Anestesia y Reanimación y la Sociedad Italiana de Anestesia y Reanimación Pediátrica han emitido, durante un período de veinte años, recomendaciones y directrices, cada una de las cuales ha indicado explícitamente que ninguna persona, ni siquiera un miembro de la familia, puede solicitar un trato que no se considere “proporcionado”. No se podrá implementar un trato desproporcionado y si se constata que así es durante el período de tratamiento, deberá suspenderse. Hay un completo consenso sobre esta cuestión. allá La Ley 219 de 2017 habla de no aplicar “terquedad irrazonable”. READ Publicación del Ministerio Corriere.it

Reflexiones morales “Volviendo al caso de la niña inglesa, que se enfrenta a una enfermedad muy grave e incurable, si las condiciones clínicas son las que suponemos, es razonable creer que un soporte vital como la ventilación ya no es proporcionado y, por tanto, puede Será clínica y éticamente correcto suspender este tratamiento. La decisión que quisiera reiterar no significa implementar la eutanasia, sino cambiar el enfoque sobre el niño y los objetivos de los cuidados – comenta Giannini -. Necesitamos abordar la cuestión de los límites y ayudar a los padres a comprender que presionarlos demasiado no tendrá sentido, cuando sí tiene sentido. Gran sentimiento Su presencia al lado de la niña, y acompañándola en el nuevo camino de tratamiento, que será, como nuevo objetivo prioritario, eliminar las causas del sufrimiento”.

“Continuando con las reflexiones éticas, hay una carta que envió en 2017 antes Papa Francisco A la Sección Europea de la Asociación Médica Mundial que afirmó: “Las intervenciones en el cuerpo humano son cada vez más efectivas, pero no siempre son decisivas: pueden apoyar funciones biológicas que se han vuelto inadecuadas, o incluso reemplazarlas, pero esto no significa que promover la salud, por lo que necesitamos más sabiduría, porque hoy en día la tentación de insistir en tratamientos que producen efectos poderosos en el cuerpo, pero que a veces no benefician al bien general de la persona, se ha vuelto más insidiosa. Papa Pío XIIEn una memorable carta a anestesiólogos y reanimadores, afirmó que “no existe la obligación de utilizar siempre todos los métodos terapéuticos disponibles, y que está permitido abstenerse de ellos en casos muy específicos”. «En mi opinión, es moralmente legítimo abandonar la aplicación de métodos terapéuticos, o suspenderlos, cuando su uso no respeta el estándar ético y humano de ‘proporcionalidad’ de los tratamientos», comenta Giannini. READ El espía del Alzheimer no solo se encontrará en la pérdida de memoria, sino también en estos detalles que a menudo se pasan por alto.