Lazio, Sarri: “El calendario es una locura, estoy muy enojado… con la UEFA, la FIFA, la Serie A y toda esa pandilla” | primera página

Mauricio SarriEl técnico de la Lazio habló DAZN Al final del partido perdimos 2-0 ante el Milan: «Hicimos una primera parte maravillosa, ya que creamos muchas situaciones sin convertirlas en ocasiones emocionantes. Sufrimos en el primer cuarto de hora en la segunda parte y un Buen sector”. Del partido entre los dos goles. “En mi opinión fue una buena actuación, la perdimos en algunas aceleraciones de jugadores de alto nivel, pero me parece que el camino que tomamos es el correcto”.

¿Cómo valora el desempeño de Castellanos?

“En su primer partido como titular hizo un buen partido”.

¿Qué te satisface en el mediocampo?

«En la primera parte fuimos agresivos, recuperamos balones, y luego nos presionamos demasiado sin poder salir a tomar aire. La presión del Milan duró 10 minutos, no 90, y el juego en San Siro era predecible. La dificultad era ‘irrumpir’. Afuera.»

¿Pueden coexistir Rovella y Kamada?

«A estas alturas podemos tener dificultades, estamos acostumbrados a un mediocampo más ofensivo. A ver si encontramos el nivel adecuado trabajando con estos jugadores. Le di continuidad a Rovella porque viene de una lesión y tiene que volver a la acción». «. Arriba hace un muy buen trabajo, lo que me sorprende incluso en defensa”.

¿Tiene efecto el doble compromiso?

«Cuando jugamos en la liga, no puedes pensar en la Liga de Campeones, que es un lujo para nosotros. Mantenernos en las primeras posiciones y recuperar la Europa League es vital para nosotros. Obviamente pensaremos en ello a partir del lunes».

¿Está lista la propiedad para la Liga de Campeones?

«Creo que sí. No salió bien del partido contra el Torino. Sintió algo en los músculos y no quiso jugar desde el principio. Calentó y me dijo que estaba mejor».

a Canal estilo Lazio«Tuvimos un gran primer tiempo y lamento que hayamos creado las condiciones para marcar y frustrarles. Recuperamos muchos balones y encontramos espacios para atacar la portería. En las selecciones finales pudimos haber hecho más. Nos costó «. El primer cuarto de hora de la segunda parte vi bien a la Lazio entre el primer y el segundo gol. No hay que olvidar que un milagro de Florenzi nos impidió clasificarnos 1-1. Llegar aquí y hacer 7-11 tiros no es fácil. «A veces no era el momento de disparar. Al límite porque éramos superados en número. ¿Celtic? Necesitamos ver el estado de los jugadores que juegan cada 3 días. Luego hay periodos de descanso para las selecciones y escucho a la prensa decir “ahora descansan”, pero en cambio siguen jugando cada 3 días. Espero que la Liga, la FIFA, la UEFA y la AFC cometan su error. Este día hubo 50 lesiones musculares, y estoy especialmente enfadado con la AIC: permitir que les sacrifiquen sus órganos sin siquiera una mínima protesta me parece un poco malo.«.

En la rueda de prensa: “¿Por qué cambia el mediocampo? Es una elección dictada por un calendario loco. Estoy muy enojado con la UEFA, la FIFA, la Serie A y toda esa pandilla por este calendario loco. Mandan a estos niños al matadero sin que nadie intervenga. Esto es fútbol: coge el dinero y corre. Ahora hay menos: en la Serie A no hay estadios de fútbol. «Todo este dinero del fútbol se está invirtiendo en 30-40-50 jugadores».