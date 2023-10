Google Bard, el poder está en manos de los usuarios: esto es lo que puedes hacer a partir de ahora

¿Quieres utilizar Google Bard a cualquier precio? Ahora tendrás más incentivos para hacerlo, ha cambiado para siempre: esto es lo que puedes hacer.

Entre los tipos de IA de mayor éxito encontramos a Google Bard. Ha estado tratando de desafiar a ChatGPT desde el primer día de su lanzamiento y ha demostrado ser casi igual de eficiente. Las actualizaciones de Google han hecho que Google sea más inteligente, listo para demostrar su valía en cualquier situación. Ahora será mejor gracias. A la última actualización destinada a los usuarios..

¿Qué podemos hacer? Lo que hace interesante la actualización es que podemos «personalizar» nuestra privacidad. Hay una característica que impide que Bard Utilice nuestro contenido en línea Desarrollar. El futuro modelo de IA de Google eliminará todo lo que tenemos que ver con nosotros mismos en la web. No seremos considerados, lo cual es una buena noticia. Para hacer esto, simplemente desactive la función «User-Agent: Google-Extending» en el archivo robots.txt de su sitio web.

Google Bard aprenderá de nuestros datos, o no: todo depende de nosotros

Este es un documento que guía a los rastreadores web automatizados y hace referencia a… Qué contenidos son accesibles o no. Incluso si Google afirma que su desarrollo de IA es ético y que no hay nada de qué preocuparse, es muy importante tomar nota. Usar datos para entrenar modelos futuros es especial. No tiene nada que ver con la indexación estándar de Internet, razón por la cual esta función es tan útil.

Danielle Roman, vicepresidenta de confianza de Google, sugiere que es mejor no hacerlo. Google necesita una gran cantidad de datos para operar sus dispositivos. Esto es para Acelerar el proceso de aprendizaje Y para hacer que Google Bard sea más inteligente. Sin la cooperación de los usuarios de la web, esto será más difícil de lograr. También afirma ser seguro, por lo que no tienes de qué preocuparte.

Esto no significa que Google vaya a poder desarrollar su inteligencia artificial. Tiene acceso a una cantidad ilimitada de datos, que se han recopilado a lo largo de los años. La posibilidad de bloquear el acceso al contenido del usuario no está nada mal. Por el momento no hay soluciones alternativas ni compromisos: tendremos que hacerlo. le daré mi aprobación Procesando sus datos ¿En este caso? De hecho, es una situación que no se puede comparar con muchas otras.