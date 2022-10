Una frecuencia cardíaca alta no siempre es una preocupación. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca suele aumentar durante el ejercicio o en respuesta al estrés.

allá arritmia Es posible que no cause ningún síntoma o complicación. Sin embargo, si no se tratan, algunas formas de taquicardia pueden provocar problemas de salud graves, como insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o muerte cardíaca súbita.

El tratamiento de la taquicardia puede incluir ciertas maniobras, medicamentos, cardioversión o cirugía para controlar la taquicardia.

Latido cardíaco alterado: este es el momento de preocuparse

Varias cosas pueden hacer que su ritmo cardíaco se acelere (taquicardia). Si siente que su corazón late demasiado rápido, haga una cita con su médico.

Busque atención médica de inmediato si presenta dificultad para respirar, debilidad, mareos, aturdimiento, desmayo, semidesmayo, dolor de pecho o inquietud.

La taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca por cualquier motivo. Esto puede ser un aumento típico en la frecuencia cardíaca por el ejercicio o una respuesta al estrés (taquicardia sinusal). La taquicardia sinusal es un síntoma, no una enfermedad.

La taquicardia también puede ser causada por latidos cardíacos irregulares (arritmia).

Entre los elementos que pueden conducir a la taquicardia:

Fiebre

Uso excesivo de alcohol o abstinencia de alcohol

Altos niveles de cafeína

Presión arterial alta o baja

Un desequilibrio de sustancias en la sangre llamadas electrolitos como potasio, sodio, calcio y magnesio.

Efectos secundarios de la medicación

Tiroides hiperactiva (hipertiroidismo)

Disminución del volumen de glóbulos rojos (anemia), a menudo causada por sangrado

de fumar

Uso de drogas ilegales, incluidos estimulantes como la cocaína o la metanfetamina.

El corazón está formado por cuatro cámaras: dos cámaras superiores (aurículas) y dos cámaras inferiores (ventrículos).

El ritmo del corazón está controlado por un marcapasos natural (nódulo sinusal) en la cámara superior derecha (aurícula). El nódulo sinusal envía señales eléctricas que normalmente estimulan cada latido del corazón. Estas señales eléctricas viajan a través de las aurículas, lo que hace que los músculos del corazón se contraigan y bombeen sangre a los ventrículos.

Luego, las señales llegan a un grupo de células llamado nódulo auriculoventricular, donde se ralentizan. Este ligero retraso permite que los ventrículos se llenen de sangre. Cuando las señales eléctricas llegan a los ventrículos, las cámaras se contraen y bombean sangre a los pulmones o al resto del cuerpo.

En un corazón típico, este proceso de señalización cardíaca suele ocurrir sin problemas, con una frecuencia cardíaca en reposo de 60 a 100 latidos por minuto.

factores de riesgo

En general, ser mayor o tener antecedentes familiares de ciertos problemas del ritmo cardíaco (arritmias) puede aumentar el riesgo de arritmias que suelen causar taquicardia.

Los cambios en el estilo de vida, los tratamientos médicos para el corazón o las condiciones de salud relacionadas pueden reducir el riesgo de desarrollar taquicardia.

Complicaciones

Las complicaciones de la taquicardia dependen de:

tipo de taquicardia

frecuencia cardíaca rápida

La duración de la taquicardia

La presencia de otras enfermedades del corazón.

Algunas personas con taquicardia tienen un mayor riesgo de desarrollar un coágulo de sangre que puede causar un accidente cerebrovascular (el riesgo es mayor con la fibrilación auricular) o un ataque al corazón. Su médico puede recetarle un medicamento anticoagulante para reducir el riesgo.

Otras posibles complicaciones de la taquicardia incluyen:

Desmayos frecuentes o pérdida del conocimiento

Incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre (insuficiencia cardíaca)

Muerte súbita, generalmente solo asociada con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.

proteccion

La mejor manera de prevenir la taquicardia es mantener un corazón saludable y prevenir enfermedades del corazón. Si ya tiene una enfermedad cardíaca, debe controlarla y seguir su plan de tratamiento. Asegúrese de comprender su plan de tratamiento y de tomar todos los medicamentos según lo prescrito.

Los cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca pueden ayudar a prevenir la arritmia que puede causar taquicardia. Realice las siguientes acciones: