Las ventas de Año Nuevo están en hasta un 75% de descuento en varios juegos de Nintendo Switch

Nintendo da la bienvenida a 2022 con i Ventas de año nuevo DelTienda de electrónicoscon muchos Juegos de Nintendo Switch en exhibiciónCon descuentos de hasta el 75%. Entre los títulos de la promoción también encontramos a Mario Golf: Super Rush, Neo: The World Ends With You y The Wither 3: Wild Hunt.

Las nuevas promociones incluyen cientos de juegos de Nintendo Switch y deberían poder satisfacer los gustos de todos. Encuentra la lista completa de ofertas A esta dirección O accediendo directamente a la eShop desde su consola. La Nintendo Switch eShop New Year continuará vendiéndose hasta 12 de enero de 2022.



Logotipo de Nintendo eShop

Encuentra uno a continuación Elija algunas promociones disponibles:

Mario Golf: Super Rush – 47,99 euros (-20%)

Yoshi Crafted World – 39,99 euros (-33%)

Divinity: Original Sin 2 – Ultimate Edition – 34,99 € (-30%)

Recocido 2 – 6,79 € (-75%)

El mundo exterior – 23,99 euros (-60%)

Civilization VI – 8,99 euros (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Edición completa – 29,99 € (-50%)

Mudanza – 6.24 euros (-75%)

Asterix y Obelix XLL 2 – 4,99 euros (-70%)

FIFA 22 Legacy Edition – 19,99 € (-50%)

Burnout Paradise Remastered – 8,99 € (-70%)

Ori and the Blind Forest: Ultimate Edition – 9,99 € (-50%)

Grupo Bioshock – 19,99 euros (-60%)

Dysco Elysium – The Final Cut – 25,99 euros (-35%)

NEO: El mundo termina contigo – 29,99 € (-50%)

¿Encontraste alguna oferta particularmente interesante? Háznoslo saber en los comentarios.

Al permanecer en Nintendo, ¿Metacritic reveló recientemente los 10 juegos para Switch lanzados en 2021 con las calificaciones promedio más altas?