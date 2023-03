Las temperaturas van en aumento, pronto alcanzaremos picos de 20 grados centígrados en estas zonas

Hace más calor que Primvaera

¡Todo está confirmado! En los próximos días las temperaturas subirán en general con el habitual calor primaveral y con un pico que puede subir en algunas regiones del país hasta el umbral de los 20 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo va a durar?

¡Vamos en orden! Digamos ya mismo que el escenario invernal que nos acompañó prácticamente toda esta semana ya es cosa del pasado.

el El vórtice ciclónico, responsable del mal tiempo de los últimos días y que aún afecta a parte del extremo sur de Italia, tiende a desvanecerse paulatinamente. En definitiva, preparémonos para la milésima transformación que nos llevará a un día típico primavera.

Todo esto quedará claro, especialmente durante la semana. Mientras tanto, entre el lunes y el martes las temperaturas no experimentarán grandes sobresaltos debido a la inestabilidad moderada que rodeará algunas regiones del Norte y la región del Extremo Norte del Tirreno. Como muestra el siguiente mapa, El día del cambio radical todavía será jueves 9 de marzo Cuando los termómetros suben en muchas ciudades del centro norte para tocar los picos cercanos a ellas 16/18°C (naranja oscuro) hasta rojo, donde los valores tocarán el umbral de 18/20°C. Las temperaturas máximas esperadas para el jueves 9 de marzo ¿Durará mucho tiempo esta nueva fase, más estable y más benigna? En este asunto, la predicción todavía está un poco en juego: por otro lado Él camina Es un mes tradicionalmente loco.

Lo único cierto es que, al menos hasta el final del fin de semana, no veremos la llegada de nuevas e importantes interrupciones de aire frío, y aunque el tiempo no será tan estable, el cuadro climático no sufrirá nada definitivo. . idiotas