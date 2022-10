Las recompensas llegan en pellet y bomba de calor, y las familias disfrutan del placer de ahorrar

El aguijón del gas es realmente difícil y, por lo tanto, las familias deben intentar por todos los medios pensar en una forma de calefacción más barata.

Como sabemos hoy familias Están recurriendo a las estufas de pellets y los aires acondicionados con bomba de calor.

estos sistemas calefacción Realmente te permite ahorrar mucho. De hecho, ha aumentado tu factura del gas en un 60%.

Evite el escozor severo en el gas

No fue solo el cierre del gas de Putin lo que hizo que el costo del gas subiera, sino también las maniobras de los especuladores.

De hecho, los especuladores financieros compran derivados relacionados con el gas y las materias primas energéticas. Por medio de estos instrumentos derivados pudieron ganar exactamente del aumento de precio. Sin embargo, la inversión es que la factura de los italianos siempre se vuelve más alto y las familias ya no pueden pagarlo. Con la factura del gas aumentando un 60%, muchas familias italianas ya no pueden pagar sus facturas. Pero precisamente en este frente Las bonificaciones vienen con pellets y bomba de calor.

Tienes métodos de calefacción baratos hoy gracias a las recompensas.

Estos métodos de calefacción son mucho más baratos. Permite a las familias evitar el gas. Al evitar la gasolina, las familias pueden ahorrar mucho. En particular, se debe enfatizar cómo la bomba de calor En sí mismo no es particularmente económico porque utiliza energía en lugar de gas. METRO.El verdadero ahorro radica en ubicar la calefacción en las zonas de la casa que lo necesitan, no en calentar toda la casa.

Recompensas acumulativas por mayores ahorros

Esta es la táctica de ahorro exacta, Pero hoy también hay bonificaciones a las estufas de pellets y a los aires acondicionados con bomba de calor. De hecho, tanto los bonos domésticos como algunos bonos locales especiales (Lombardy sugirió un bono muy interesante) pueden reducir mucho el coste de estas dos herramientas. Así, su uso se vuelve más beneficioso para las familias. Pero no hay que olvidar cómo la inflación ya ha llegado al 12%, por lo que aunque se apliquen bonos, la vida sigue siendo cara y cara y la tensión social aumenta.