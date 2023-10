Las puertas se cerraron. El ejército israelí se prepara para entrar en la Franja

Todos parecen estar de acuerdo en las palabras: no hay más tiempo que perder en abrir un corredor humanitario por el que puedan salir. Gaza Miles de ciudadanos están aterrorizados por las bombas y la llegada de la “tormenta salvaje” israelí, y los terroristas israelíes prácticamente los utilizan como escudos humanos. agitación Que esconden y colocan plataformas de lanzamiento de cohetes y misiles entre civiles, escuelas, hospitales y lugares de culto. Pero detrás de las declaraciones oficiales no faltan matices e incluso condiciones que hacen imposible este plan de evacuación. Los egipcios, aunque no confirmados oficialmente, que pedirán un alto el fuego a Israel. En cuanto a los miembros de Hamás que rechazan cualquier oportunidad, no piensan tanto en el destino de su pueblo como en la necesidad de evitar una verdadera huida masiva de todo el pueblo. Tiras.

Escena

El Cairo Inicialmente, dijo que estaba dispuesto a abrir el cruce de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, pero sólo para permitir la entrada de combustible, medicinas, bienes y alimentos, que ahora se están agotando tras el bloqueo impuesto por Israel (que ha confirmado que tiene intención de entrar en Gaza). Continuar el embargo hasta que los rehenes sean liberados.) Pero el propio gobierno egipcio explica que tiene muchas reservas a la hora de abrir el camino opuesto, que es el camino de salida de Gaza. De hecho, los servicios de seguridad egipcios han advertido a los ministerios de los peligros de un éxodo masivo hacia la península. Sinaí. Ya hay muchos refugiados, entre otras cosas. Pero las presiones en estas últimas horas se han vuelto mucho más fuertes, y ayer El Cairo anunció, a través de un memorando del Ministerio de Asuntos Exteriores, que “el cruce nunca ha sido cerrado desde el comienzo de la actual crisis y, por tanto, está abierto a los viajeros. » Tráfico», pero actualmente es inutilizable porque «los edificios del lado palestino fueron destruidos por los bombardeos israelíes». Por lo tanto, se pide al Estado judío que «evite atacar» esa zona. Este cambio de responsabilidad muestra la dificultad de alcanzar una solución rápida al la cuestión mientras continúan las negociaciones, que es el propio Hamás lo confirma Ghazi HamadAl Jazeera entrevistó a un destacado representante de la organización islámica. De hecho, es un obstáculo a la posibilidad de que los civiles alcancen un lugar seguro ante la inminente operación terrestre anunciada por el ejército israelí: “No al corredor humanitario, porque será un desplazamiento permanente -como dijeron las milicias- que obligará a los palestinos que la gente abandone su patria”. Es claramente lo mejor utilizar civiles como escudos humanos.

En la guerra de Israel, una unidad de élite de Hamás que invadió el país fue bombardeada: los combatientes de élite se vieron obligados a tender emboscadas y tomar rehenes.

la situación

Mientras intentamos salir del atolladero, el número de personas desplazadas aumenta. El número de quienes abandonaron sus hogares llegó a 340.000, un aumento de 75.000 respecto al día anterior. Lo que les impulsa hacia lugares más seguros, además de los ataques aéreos, es precisamente el inminente inicio de las acciones terrestres. Advertencias constantes emitidas por el ejército israelí. Después de los «golpes en los tejados», es decir, bombas ligeras lanzadas por la fuerza aérea sobre los tejados de los edificios para advertir de la llegada de una operación mucho mayor y advertir a los residentes del edificio, los estrategas militares israelíes violaron ayer el canal de televisión. Al-AqsaPropiedad de la Organización Islámica, interrumpe la emisión para lanzar un nuevo llamamiento. “Hamas destruyó la Franja de Gaza y llevó a sus líderes a lugares seguros – dijo una voz clara en árabe – ahora protéjanse: debéis evacuar vuestras casas y dirigiros a lugares más seguros porque el ataque será fatal”.

Redadas constantes

Los bombardeos desde el cielo continúan y no cesan. En la quinta noche después del ataque y de los horrores de las carnicerías de Hamás -que habían sido preparados durante dos años- la Franja de Gaza se volvió más fantasmal tras el cierre de la única central eléctrica que suministra electricidad a todos los centros poblados, y con la luz de día la devastación aparece con todas sus evidencias. Los edificios destruidos superan el millar, escombros de edificios por todas partes. El Ministerio de Salud de Gaza dice que el número de muertos será de 1.400, incluidos más de 400 niños o menores y 250 mujeres.

El ejército israelí dijo que los objetivos atacados han llegado a más de 3.600 y que se han lanzado más de seis mil bombas. En la práctica, se arrojaron al suelo 4.000 toneladas de explosivos. A lo largo de 41 kilómetros de frontera siguen estacionados tanques y vehículos blindados, y se encuentran desplegadas tropas, infantería, unidades blindadas, artillería y soldados de reserva que han llegado de diferentes partes del mundo y suman unos 300.000 soldados. La tormenta parece cada vez más cerca.

Lee el artículo completo

En Il Messaggero