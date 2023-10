Bancos, ¿cuáles son los más sólidos de Italia? Aquí está la calificación de confiabilidad del Altroconsumo

Si un banco merece dos estrellas es que no está actualmente en crisis porque sus indicadores de capital aún están por encima del mínimo legal. Sin embargo, Altroconsumo nos invita a no bajar la guardia y seguir vigilando la situación y, operativamente, a no suscribirnos a cuentas restringidas cuya duración supere los 24 meses y que no puedan emitirse con antelación.

Cómo leer las partituras: los bancos son insuficientes

En el caso de un banco que tiene solo una estrella, pero una puntuación entre 120 y 130, la institución no llega a la calificación de Altroconsumo pero la situación no es grave. No es necesario que cambie de banco de inmediato, pero debe estar preparado para hacerlo. Operativamente, no se deben celebrar cuentas de depósito a plazo. Sin embargo, si la puntuación es inferior a 120, el banco no cumple con los requisitos mínimos de Altroconsumo. Por tanto, se recomienda elegir otro banco.