Las manzanas son infructuosas, Tony Fadell aplasta a Vision Pro

Entre los que probaron Vision Pro, muchos creen que este visor es el comienzo de algo grandioso, pero también esperan que la computación espacial pueda convertirse en un gran salto, incluso mejor si el visor no se quedó boquiabierto: mientras que los elogios y el escepticismo Alterno, aquí viene la demo completa del legendario ingeniero Tony Fadell, famoso por ser el padre del iPod i y por haber fundado Nest, vendiéndoselo luego a Google por $3.2 mil millones.

Tony Fadell tiene su opinión sobre los auriculares de Apple al responder una pregunta en Twitter. En primer lugar, el padre del iPod como buen ingeniero apasionado por la tecnología y el hardware «Apple Vision Pro es un Tour de Force tecnológico, un dispositivo realmente impresionante» pero seguido de numerosas críticas, de hecho un portazo.

Fadell señala varias inconsistencias que ya han surgido más allá de Keynote 2023: la exposición de Apple a un visor que le permite hacer todo lo que su Mac, iPhone y iPad ya pueden hacer, incluida una gran cantidad de funciones para el usuario final: consumidor de películas y fotos, videojuegos, y la web. , por supuesto también puedes usarlo para trabajar. El dispositivo es Pro con muchas características de consumo, mientras que el precio es realmente profesional. Aquí está la publicación traducida de Fadel.

Pero con aplicaciones de consumo y marketing de $ 3,500 con hasta dos horas de duración de la batería, Apple realmente «saltó». decir Para citar a Fadell: En italiano, por supuesto, el salto del tiburón no tiene ningún significado, como lo tiene para cualquier modismo u oración idiomática que se traduzca y transfiera a otro idioma.

En italiano se puede presentar con el principio del fin, ser infructuoso, no tener otras ideas, el vértice del éxito desde el que comienza la regresión, la parábola final, etc.

El origen es curioso porque el tiburón saltador es un dicho que nació con el tercer episodio de la quinta temporada de la mítica serie de televisión de los 70 Happy Days. Uno de los protagonistas, el legendario Fonzie Arthur Fonzarelli, interpretado por Harry Winkler, hace malabares con obstáculos e incluso con un tiburón sobre esquís acuáticos.

El término fue acuñado por el crítico John Hein para referirse al momento en que una serie de televisión o saga cinematográfica, habiendo llegado a su clímax, comienza a bajar su nivel de calidad, perdiendo posibilidades así como el interés de los fans (Wikipedia). En un segundo post de Tony Fadel preciso Otro disparo al señalar que su crítica no se debe a la duración de la batería de dos horas.

«Las aplicaciones y la retórica de marketing son horribles a pesar de que tienen 24 horas de duración de la batería… esto no es una panacea». Finalmente, el eje final “Las plataformas no se convierten en productos útiles. Los productos útiles se convierten en plataformas…» De lo que aprendemos que para Tony Fadell el Vision Pro no es un producto, ni un dispositivo útil.

Otra crítica notable de Vision Pro proviene de Mark Zuckerberg de Facebook – Meta.

para saber mas

Todas las novedades de la WWDC 2023 Resumido en esta página de nuestro sitio web: Para todo lo que hay que saber sobre el visor Vision Pro, consulte este análisis en profundidad. Si desea navegar en su lugar Artículos Disponible en la sección dedicada a la WWDC 2023.