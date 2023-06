Iga Swiatek gana Roland Garros – Tenis

Del miedo a perder a las lágrimas de alegría por el buen trío en Roland Garros. Sofisticación, fuerza y ​​un poco de gracia en la firma de Iga Swiatek, vigente campeona y número 1 del ranking mundial, pudo establecerse en París por segunda vez consecutiva contra la indomable Karolina Mošová. De hecho, después de perder el primer set, la checa se volvió loca al ganar el segundo set y liderar el tercero en gran parte solo para perderse en el set final, en parte debido a la inexperiencia en niveles altos y en parte debido a la perseverancia de los 22. -años de Varsovia.

agencia ansa Alcaraz cae en semifinales ante el campeón serbio, el español Convulsionado (ANSA)

Una Swiatek muy emocionada viste los colores de Ucrania (una rosa en el sombrero) y después del partido corre a saludar a su familia en las gradas, luego agradece a los fanáticos firmando en el lente de la cámara: «Gracias París, es surrealista. » Con ello, la pole logra cuatro victorias en los torneos de Grand Slam, incluidas tres en Roland Garros, y se confirma como líder del circuito femenino.. Es la más joven en ganar múltiples Grand Slams desde Serena Williams, y la primera desde Henin en ganar dos años seguidos en París. Perdida por 6-2, 5-7, 6-4, en poco más de dos horas y tres cuartos, la checa Muchova (Nº 43 WTA y desde el lunes 16 gracias a la final de París), nunca ha avanzado en un torneo de esta categoría. La tensión y la emoción de ambos se muestran durante la entrega de premios con Muchova rompiendo en llanto antes del discurso ritual («Si me miras siento que he ganado», dice dirigiéndose a su equipo), mientras Swiatek levanta el trofeo al cielo hace que la parte superior se caiga. Luego, la Reina de París dio cada vez más crédito al valor de su oponente: «Antes que nada, mi buena Carolina: desde nuestros primeros entrenamientos supe que nos encontraríamos en un escenario como este y creo que lo hará en otros momentos: Siempre he admirado tu tenis variado».