Las imágenes filtradas son correctas, pero son de un antiguo show de Dusk Golem – Nerd4.life

los primeras fotos del presunto Remake de Silent Hill 2 Parece que se filtró en línea, y algunos filtradores como Andrew Marmo lo informaron en Twitter, refiriéndose a cómo debería ser el juego. equipo de Bloober Desarrollado en colaboración con Konami.

Como conviene a algunos Cuadros «fuga»Obviamente es de muy baja calidad y está cubierto de enormes grafitis que son difíciles de entender. Todo está reglamentado, incluido el hecho de que se pueden quitar en cualquier momento, así que míralo (o al menos intenta hacerlo) antes de que desaparezca ( esta es la dirección Los tres deberían estar visibles en ResetEra).

A diferencia de las imágenes que han aparecido anteriormente, que parecen estar relacionadas con estudios de escenarios, detalles y obras de arte, parecen derivarse de TocarTambién ves al protagonista de espaldas (Harry Mason o James Sunderland, según sea el primer o el segundo remake) sacado de momentos del juego.

La toma se siente como un juego de disparos en tercera persona típico desde atrás del protagonista, que se encuentra explorando lugares desolados apropiadamente, en el estilo de Silent Hill por excelencia. La resolución es realmente demasiado baja para que entiendas algo, pero al menos la atmósfera parece ir en la dirección correcta, mientras que la ambientación parece retomar la ambientación tradicional pero con una actualización hacia la que también se creó a través de los remakes de Resident Evil.

Todo esto será parte del rumor de que el nuevo Silent Hill se anunciará en septiembre, posiblemente durante el Tokyo Game Show de 2022, dado que Konami ha hablado del regreso de la querida serie en esa ocasión. Obviamente, también podría tratarse de un simple fake y ni siquiera sería la primera vez sobre el tema en cuestión, aunque el hecho de que Silent Hill esté en desarrollo en Bloober Team, creador del estudio The Medium y Layers of Fear, parece casi cierto.

Modernización: Según el conocido filtrador Dusk Golem (también conocido como Aestethic Gamer), las fotos compartidas son reales, pero no son el producto final. De hecho, estas imágenes parecen haber sido extraídas de una demo creada por el Bloober Team, sin presupuesto real detrás, para mostrarle a Konami la idea del equipo con el fin de rehacer Silent Hill 2. El juego no sería lo que es. aparece en estas imágenes. En resumen, lo que se comparte es interesante pero no nos brinda ninguna información sobre el juego según el filtrador.

Cuéntanos, ¿qué te parece el remake de Silent Hill 2?