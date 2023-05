Las grandes tecnológicas contaminan más que Bélgica y consumen más energía que Austria, Argelia o Venezuela

Sitios web: el objetivo de la sostenibilidad

¿Por qué Internet genera tanta contaminación? los agostiniDirector de Avantgrid y fundador Matriz de karmaExplicó que las principales razones son las formas ineficientes de crear sitios web, ya sea por los combustibles fósiles utilizados para producir energía o por la energía necesaria para operar los centros de datos y las infraestructuras de red. «Esto no quiere decir que los líderes de la industria tecnológica y digital no se esfuercen por tener más buenas prácticas.pero la idea errónea de que todo lo que está en línea y lo inmaterial tiene un impacto pequeño y, a menudo, dañino en el planeta sigue siendo fuerte». Agustín. «No podemos preocuparnos por la inteligencia artificial sin pensarlo primero Sostenibilidad digital». Además, no se deben pasar por alto las personas que aún no están considerando usar chatbots como ChatGpt, lo que puede aumentar el impacto de estas plataformas en el medio ambiente. Nuevamente, Ale Agostini destacó la importancia de reconocer el problema: “Para combatir el cambio climático hoy, no basta con plantar árboles o cambiar a autos eléctricos, sino también con monitorear todas nuestras actividades digitales”. Observatorio Esg gran tecnología Solo quiere ser un puntero para que esto suceda. Todos están invitados a prestar atención, pero ciertamente es cierto que los líderes mundiales en servicios de computación en la nube pueden y deben hacer más para reducir sus servicios. rastros de carbonoalgo que podría ser tan relevante en un futuro próximo que podría marcar la diferencia en el planeta, en un sentido u otro».