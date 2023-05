BMW, se filtran fotos del nuevo Serie 5: es impactante

BMW, cuidado con las imágenes filtradas que revelan el nuevo Serie 5 por adelantado: entusiastas atónitos con la nueva línea elegida por los bávaros

Cuando una marca puede ser casi sinónimo de toda una clase, sabes que el trabajo ha sido más que estelar. Marcas como Audi, Mercedes y BMW lo saben muy bien, y desde Alemania llevaron el concepto sedán a otro nivel. Deportivas, lujosas, para viajar, simplemente prácticas: las hay para todos los gustos y (siempre que sean muy chulas) para todos los bolsillos. Pues esta curiosidad tiende a traspasar el techo a cualquiera los tres grandes Anuncia que hay novedades en camino.

particularmente, Este es el caso de los recién nacidos BMW e i5, que saldrá al mercado en octubre de 2023 y está a punto de romper con su predecesor. Por ello, se prestó la máxima atención al estilo que sorprendió a no pocos entusiastas e intrigó a los fans históricos de la marca bávara. Permítanme ser claro: el doble colegio central permanece intocable, aunque retraído en una nueva interpretación más futurista. Todo va acompañado de un bisel de faro que complementa el trabajo del automóvil que parece descender de un futuro no muy lejano.

Nuevo BMW i5, fuga de fotos tiene entusiastas interesados: aquí están los detalles

el nuevo bmw i5 Marcará un nuevo capítulo. En la gloriosa saga de la serie. Después de todo, la guía y el spoiler principal se encuentran en el nombre que denota el motor eléctrico, del que nos ocuparemos más adelante. Lo que inmediatamente llama la atención es el tamaño y la carga útil del automóvil. Estamos ante uno de los esfuerzos más ercolinos de BMW, que junto al heredero del Serie 5 han conseguido un coche que no puede pasarse por alto, si tenemos en cuenta las dimensiones: 5,07 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,11 metros de alto. Luego la distancia entre ejes de 2,99 metros: un récord, considerando toda la clase sedán.

Por lo demás, BMW mantiene sus rasgos distintivos y suaviza el diseño de su pequeño coche. Más generoso (en términos de inspiración y opciones) que el i4, pero menos lujoso que el buque insignia i7: El nuevo i5 se beneficia de un rediseño destinado a la simplicidad. Líneas limpias, tensas y desprovistas de bordes afilados o formas agresivas: un paso adelante, en comparación con algunas de las críticas vertidas contra BMW en el pasado, incluso por parte de los entusiastas y compradores más apasionados.

El interior es claramente lo que esperarías de un Serie 5, aunque con un claro salto hacia el futuro. Algunos elementos y botones analógicos más colocados allí para ser tocados físicamente: El BMW i5 se digitaliza solo y se convierte en un verdadero nido de amantes de la tecnología.. En la consola prima la pantalla curva muy central, así como elementos ya conocidos y reconocibles de la serie anterior como la consola giratoria en el salpicadero.

El motor del nuevo BMW i5 te complacerá, incluso en la versión eléctrica

Tal y como lleva haciendo la compañía bávara desde hace bastante tiempo, BMW continúa con su transición a la energía eléctrica y lo hace centrándose también en ella con sus modelos tope de gama. El i5 ya esconde en su nombre su voluntad de cero emisiones, con un compartimento de batería que será capaz de entretener hasta al último samurái del boxeador. En dos versiones totalmente eléctricas, bmw i5 Motivación garantizada 340 caballos de fuerza en la versión eDrive40 e incluso quien 601 CV en versión M60 xDrive.

Cifras del más alto nivel del motor bimotor garantizado por la firma alemana: con un ciclo de recarga completo, la batería de 81,2 kWh (equipada en ambos modelos, nota del editor) proporcionará una autonomía entre el 455 y 582 kilómetros (Dependiendo de su carga y estilo de conducción).

Para los fanáticos de los aceites de motor y la gasolina, no teman: li5 tiene un alma vieja. Sin embargo, los motores de gasolina y diésel de la nueva Serie 5 no estarán disponibles en todas partes del mercado. Por el contrario, BMW distingue su gama de motores entre motores delanteros europeos y no europeos.

El rango que consistía en se proporcionaría en el antiguo continente. Motor de gasolina turbo de cuatro cilindros, 208 hp Y de Motor turbodiésel de cuatro cilindros, 197 hp. Sin embargo, no existe un mercado europeo para la variante de gasolina de seis cilindros en línea. Por ahora. Obviamente, todos los motores absorbentes de calor del BMW i5 estarán equipados con un sistema híbrido suave de 48 voltios y una transmisión automática Steptonic Sport de ocho velocidades.

Las opciones vendrán del futuro: el BMW i5 puede avergonzar incluso a los entusiastas de la tecnología

Videojuegos integrados, consolas de entretenimiento e incluso contenido bajo demanda. Todo esto no faltaría en el nuevo paquete de instrumentos de BMW, que pretende marcar un hito con el i5. impresionar es sistema ADASHa sido desarrollado hasta el punto de dar al conductor la posibilidad de conducirlo con las manos libres. Dirección asistida, control de carril, control de distancia, etc., etc. Destaca el sistema Highway Assist, que es capaz de gestionar la dirección de forma completamente autónoma hasta 130 km/h sin la intervención física del conductor, siempre que éste se concentre en la carretera y el tráfico.

Majestuoso y futurista: ¿cuánto cuesta el nuevo BMW i5?

Buena pregunta, sin embargo, ya existe una respuesta. El precio de la octava camada de la Serie 5 comenzará a un precio base 66.800 euros Lo que te garantizará la versión sDrive del 520i de 208 CV. Los números podrían subir hasta las seis unidades, si en cambio optas por la configuración del i5 M60 con motor eléctrico de 601 CV (motor dual powertrain): en este caso irás a lo más alto 100.200 euros.