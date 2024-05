Las ETS (en aumento) matan a dos millones y medio de personas cada año

crecer también Hepatitis con 1,2 millones de nuevos casos de hepatitis B y casi 1 millón de nuevos casos de hepatitis C. El número de pacientes que reciben diagnóstico y tratamiento es manifiestamente insuficiente: Sólo el 13% de las personas con hepatitis C crónica son diagnosticadas y el 3% reciben tratamiento . De los pacientes infectados con hepatitis C, sólo el 36% fueron diagnosticados y el 20% recibió un tratamiento que podía curar completamente la infección. Esta es también la razón por la que el número de muertes por hepatitis viral aumentó de 1,1 millones en 2019 a 1,3 millones en 2022. Sin embargo, hay leves signos de mejora del VIH. : Entre 2020 y 2022, las infecciones disminuyeron de 1,5 millones a 1,3 millones. Sin embargo, su número sigue siendo grande. Muertes: En 2022 fueron 630.000 El 13% de ellos son en niños y jóvenes menores de 15 años.

Una oportunidad importante para el diagnóstico precoz Semana de promoción de pruebas de ETS ( Semana Europea de Pruebas, Etw ) que se desarrolla en toda Europa Del 20 al 27 de mayo ( Aquí tienes información sobre los centros participantes en Italia. ) . Probar, tratar, prevenir: “Probar, tratar, prevenir”, es el lema de la iniciativa. Etw es promovido por EuroTest dos veces al año, en primavera y otoño, e involucra a cientos de entidades, incluidas instituciones sanitarias públicas y privadas, comunidades y ONG, en más de cincuenta países. En la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud, las estimaciones indican que esto Sólo el 83% de los aproximadamente tres millones de personas que viven con el VIH conocen su estado . Los casos no diagnosticados de hepatitis B y hepatitis C son mucho mayores.

La importancia del diagnóstico precoz

El rápido acceso a las pruebas y, por tanto, a los tratamientos disponibles, nos permitirá hacer esto. Es mejor proteger tu salud y la de los demás.. en casovirus de inmunodeficiencia humana, Por ejemplo, “los tratamientos disponibles logran reducir la carga viral a niveles tan bajos que detienen la progresión al SIDA y hacen que el virus no sea transmisible según la evidencia científica U=U, es decir. Indetectable es igual a no transmisible», explican los organizadores de la Semana Europea de Pruebas. con respecto a HepatitisEs la principal causa de cirrosis y cáncer de hígado (si no se trata), el virus de la hepatitis C se puede tratar completamente con medicamentos, mientras que el virus de la hepatitis B se puede controlar y prevenir con una vacuna.