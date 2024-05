La situación es muy grave tras un accidente de moto cerca de Nápoles. Su vida está entre la destrucción y la redención.

Él murió Gaetano di Vaio, productor, director y actor napolitano conocido por la serie «Gomorra». El hombre de 56 años fue hospitalizado en estado grave en el hospital San Giuliano di Giuliano de Campania tras un accidente ocurrido anoche en Cagliano, cerca de Nápoles: Di Vaio, por motivos que actualmente investiga la policía, perdió el control del coche. . coche, y acabó en el suelo, gravemente herido.

Gaetano Di Vaio ha muerto, ¿quién es?

Su vida fue una novela, una convicción y una redención, contada también en un libro con un título que hoy nos entristece más: “Nunca me tendrás”. Sin embargo, Di Vaio, napolitano de Piccinola, productor, actor y guionista, parte importante del cine popular napolitano de los últimos 20 años, se rindió. Durante una semana estuvo en estado muy grave en el Hospital Giuliano tras sufrir un accidente con su scooter en las afueras por la noche. También era un buen intérprete, Gaetano, con esa cara bonita, esa sonrisa seductora y esa voz ronca inconfundible. Hace apenas diez años, interpretó a O Baroncino en la exitosa primera temporada de Gomorra en Sky. También fue el productor de la serie, que fue amada por los estadounidenses y en todo el mundo.

Porque Di Vaio, tras una infancia y una adolescencia cuanto menos difíciles, con periodos de drogadicción y encarcelamiento, a través de su pasión por el cine se convirtió en un auténtico emprendedor cultural, punto de referencia para importantes colectivos: desde el activismo social hasta Pepe Lanzetta, hasta la fundación de Sons of the Bronx, una productora muy activa, ahora Bronx Film Company. Entre sus títulos memorables se encuentran “Napoli, Napoli, Napoli” de Abel Ferrara (2009, también autor de la historia y el guión), “Là-bas – Criminal Education” (León del futuro en el Festival de Venecia en 2011) y “ Toma cinco” del director. Guido Lombardi (2013), director con el que coescribió la novela publicada por Einaudi y cuyo protagonista es el alter ego de Gaetano, Salvatore, un ladronzuelo que más tarde se convierte en director de un narcotráfico en Scampia. Pero la vida real de Gaetano Di Vaio, excepcional como obra de arte, es íntegramente para el cine, un producto para contar no sólo su historia, sino también la historia de toda una comunidad en busca de la salvación: desde importantes documentales como “Largo Baracchi” y “El.” Su Navidad” llega al Festival de Venecia, donde competirá con “Per amor voi” (2015) de Beppe Godino con Valeria Golino y luego nuevamente con “Felino” del Lido de Diego Olivares con Luisa Ranieri.

Muere Gaetano Di Vaio, productor de la película Gomorra: se encuentra en estado muy grave tras un accidente de moto cerca de Nápoles

“Siempre estarás en los corazones y en los ojos de quienes tuvieron la suerte de conocerte”, son los homenajes de Gianluca Curti, amigo, socio y productor de Minerva Pictures, con quien trabajó en la esperada ópera prima, de Edgardo Piston. “Ciao” ​​Bambino. «Hizo mucho por Nápoles y estaba haciendo mucho. Juntos ganamos los premios Per Amor Vostro, con los que Valeria Golino ganó la Copa Volpi en Venecia en 2015, y con Bronx acababa de producir una película por primera vez. Nosotros Todos amamos su energía y deseo”, agregó Curti. En la salvación y su generosidad al dar oportunidades también a los demás”.

