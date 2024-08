Las declaraciones de Dybala tras el partido Roma-Empoli

Aquí están sus palabras.

¿Cómo viviste este día después de tu estancia en Roma?

«Traté de vivirlo como los demás. Hay que ser profesional y concentrado para hacer lo que el entrenador nos pide. Hoy no estuvimos muy bien haciendo lo que hicimos durante la semana. Cometimos muchos errores. Lo logramos. suceder.» Hay que seguir trabajando, esperemos que el mercado cierre rápido para saber quiénes somos y quiénes seremos juntos durante todo el año”.

Este equipo tiene tanta calidad, ¿cómo encuentras el camino correcto?

«Todos tenemos que intentar comprender los errores que hemos cometido y observar los errores que hemos cometido. En mi opinión, hubo muchos errores a nivel táctico, así como a nivel técnico e individual. Fueron errores triviales, y en Al final intentamos darle la vuelta al partido pero ya era demasiado tarde».

Después de quedarte, ¿te sientes más responsable?

“¿En qué sentido?”

Es decir, si ella siente más presión hacia ti.

“No, no siento que mi decisión de quedarme me suponga una presión adicional. En cada partido, en cada entrenamiento trato de dar lo mejor de mí, prepararme lo mejor que puedo y hacer lo mejor para el equipo. Para mí y para lo que me pide el entrenador. Está claro que todo lo que uno intenta hacerlo bien se reproduce para hacer feliz a la gente y también intenta dar lo mejor a la afición”.

Eres el mejor jugador de la liga en los últimos 16 metros. ¿Por qué te alejas de la portería varias veces durante el partido?

«A veces, por mis propios motivos, quiero ayudar al equipo durante la fase de preparación. Obviamente me siento mejor cerca de la portería, en las calles estrechas, en los últimos metros. Hoy jugué un poco más lejos de la portería, Así que eso es algo que tengo que mejorar».

¿Por qué dijo no a 70-80 millones de euros?

“Todo el mundo está mirando, he puesto muchas cosas sobre la mesa para decidir. La familia, mi mujer, la ciudad, el equipo, quieren volver a la selección. Tengo 30 años y lo siento. Bueno, aunque a veces escucho muchas críticas sobre las lesiones. Intento dar lo mejor cada vez para dar lo mejor de mí, como dije antes, hay muchas cosas y luego solo hablamos de dinero, claro, cuando ves ese número. Allí no puedes decir que no piensas en eso, pero pones muchas cosas «primero en la mesa, lo que me hizo decidir quedarme».

¿Cómo reaccionó su abogado ante el rechazo?

«Nada ha cambiado para mi agente. Escuché por rumores que va a recibir mucho dinero, y eso no es cierto. Mi felicidad es más importante para él. Lo quiero mucho, he trabajado con él durante un tiempo. mucho tiempo y no aceptaba nada en los periódicos.»

¿Cómo se lo tomaron los árabes?

«No lo sé, no he hablado con ellos».