El espacio, una lucha histórica a una velocidad de 3.000 kilómetros por segundo Dos cúmulos de galaxias dieron vida a nueva materia – Imagen – CUENEWS

Un hecho sin precedentes dejó a todos boquiabiertos: aquí está el choque entre dos galaxias.

La materia oscura y la energía oscura representan dos de los mayores misterios Impresionante Y los complejos del universo. Mientras que la materia oscura es una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, por lo que es invisible y sólo puede detectarse mediante efectos gravitacionales, la energía oscura es una forma hipotética de energía que se propaga por todo el espacio y parece ser responsable de … El universo se aceleró. Expansión del universo. Ambos son invisibles, pero desempeñan papeles. importante En la estructura y destino del universo.

allá materia oscura Constituye aproximadamente el 85% de la masa total del universo, pero interactúa con la materia ordinaria sólo a través de la fuerza de gravedad. Esto significa que, aunque no podemos verlo directamente, podemos inferir su existencia observando cómo la gravedad afecta el movimiento de las estrellas y galaxias.

Las galaxias y los cúmulos de galaxias, de hecho, No pueden permanecer juntos sin la masa adicional que les proporciona la materia oscura.. No se comporta como la materia ordinaria: no forma átomos, no emite radiación electromagnética y no forma estructuras como estrellas o planetas.

Por otro lado, energía oscura Es aún más ambiguo. el – ella Representa alrededor del 70% de la energía. La totalidad del universo parece funcionar como uno solo. fuerza centrífuga, Resistir la gravedad y alejar las galaxias unas de otras. No están unidos a partículas como la materia, ni interactúan directamente con la luz u otras formas de energía de forma detectable.

Colisión entre cúmulos de galaxias y separación de materia

Esta distinción entre materia oscura y energía oscura Destaca la complejidad de la física cosmológica moderna. Mientras aparece la materia oscura Interactúan sólo con la gravedad. Contribuye a la formación de estructuras cósmicas y energía oscura. Impulsa la expansión del universo. A gran escala.

Ambos, aunque invisibles, dan forma a nuestro mundo de maneras fundamentales y en gran medida desconocidas. Un ejemplo excepcional de cómo materia oscura Se comporta de manera diferente a lo normal observado durante cColisión entre cúmulos de galaxias MACS J0018.5+1626.

Los científicos descubren

Durante este evento, El gas caliente entre galaxias choca y se calientaMientras que las galaxias mismas permanecieron prácticamente intactas. Sin embargo, materia oscura No corrió la misma suerte que el gas: se separó y murió sigue moviéndote Adelante sin frenar.

Al medir el efecto cinético de Sunyaev-Zeldovich, los científicos pudieron hacer precisamente eso Determinar la velocidad de las nubes de gas. Y observa como materia oscura Actuar de manera diferente a lo habitual. Este descubrimiento abre nuevos horizontes para comprender la naturaleza materia oscura Podría conducir a más revelaciones sobre su interacción con el universo.