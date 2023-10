Las apuestas de fútbol Fabrizio Corona enfadan a Nicolo Casale y El Shaarawy. Abogados: “Déjennos demandar”.

El tema de las apuestas de fútbol está cada vez más candente. Fabrizio Corona, tras el anuncio presentado Vamos gente Por Nunzia Di Girolamo, interceptado por Abstracción de noticias. Frente a Valerio Staveli, el ex rey de los paparazzi habló sobre los nuevos jugadores implicados en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Turín y mencionó a Niccolò Casali, futbolista de la Lazio, así como al delantero de la Roma El Shaarawy. «Nunca ha apostado en una competición deportiva y siempre ha dedicado su vida únicamente al compromiso competitivo: sin embargo, han circulado acusaciones infundadas y difamatorias sobre su participación en la investigación relacionada con las apuestas en el mundo del fútbol», declaró en un comunicado. declaración. Lo advirtió el abogado Guido Forgeuel, abogado del futbolista. Esta mañana Abstracción de noticias Ella adelantó el contenido de la entrevista en su sitio web, que fue transmitida esta noche. «Dada su total falta de implicación en la investigación, los hechos a los que se refiere y la gravedad de las acusaciones en su contra – añade el abogado Guido Forgiuel en una nota – presentaremos una denuncia y procesaremos en todos los marcos judiciales a los autores de difamación. y/o calumnias, así como a los editores y administradores de los canales informativos a través de los cuales se realiza la publicación, estas acusaciones son ilícitas. Esto es para preservar su imagen y su honor». El abogado del jugador de Giallorossi también se suma a la amenaza de condena. «Unas pocas palabras claras: Stephan El Shaarawy y las apuestas, cualquiera que sea su tipo, no tienen nada en común. «Él nunca apostó y no fue interesado en hacerlo», declararon los dos abogados Matteo Oslinghi y Federico Venturi Ferriolo de Lca Studio Legale. Y añaden: «Él está completamente tranquilo ante las acusaciones infundadas y las calumnias. Todo surge como resultado, ante todo cada inevitable medida para proteger a nuestros clientes. Esto es lo que tenemos que decir sobre los rumores que se han extendido en las últimas horas sobre otros descubrimientos, con vídeo/audio, de Fabrizio Corona en Striscia la Notizia”.

Corona nombra a tres jugadores más para Stresia Microphones

El delantero de la Roma Stephan El Shaarawy, el defensa de la Juventus Federico Gatti y el defensa de la Lazio Nicolo Casali. Estos son los tres nuevos nombres de futbolistas que estarían involucrados en una supuesta red de apuestas según Fabrizio Corona, que se llevó a cabo en… Abstracción de noticias Anoche, como leemos en el sitio web del mismo programa de Canale 5: «Esta noche – leemos – recibió el premio Tapiro de Oro de manos de Striscia la nuova porque fue bloqueado por Nunzia De Girolamo durante la transmisión. Vamos gente (Al-Rai 3). Para Valerio Staveli, Corona también mostró un video en el que se puede escuchar a los jugadores hablando de apuestas mientras regatean. Servicio completo esta tarde en Striscia la notizia (canal 5, 20.35 horas), pero no hay noticias oficiales sobre los tres nuevos nombres aportados por el antiguo fotógrafo en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Turín. evidencia, y teníamos una voz emocionante”, dijo Corona, todavía señalando lo que describió como “Censura«En Rai3, en el que hablan cuatro futbolistas famosos y el director no lo envió. Y un vídeo (que Corona mostró a Valerio Staveli, el editor) en el que se puede escuchar a algunas personas, incluido Zalewski de la Roma, hablando de apuestas y apuestas mientras regate.» Y de nuevo: “¿No puedes transmitir estas cosas? Al parecer llamó a alguien en directo – añadió el ex agente fotográfico -. Así que les daré los nombres: mencionaré a El-Shaarawy. Ni siquiera me hicieron una pregunta cuando lo mencioné en el estudio. Casale, que ha chocado con la Sub-21, tiene un gran problema. Luego Gatti, de quien habló Fagioli. Puedo darte treinta nombres.» «¿Por qué no fuiste y le diste el tapiro a Spalletti – volvió a preguntar Staveley – que jugaba en el mediocampo y en lugar de expulsarlo elegiste a El Shaarawy, otro jugador involucrado en el escándalo?»

