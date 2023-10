Apuestas: algoritmos de apuestas sospechosos, denunciados al Ministerio del Interior

«Analizamos no sólo el comportamiento relacionado con las recargas de cuentas, sino también la frecuencia de juego o el número de veces que un consumidor llama al call center. Si un jugador llama o escribe 10 veces al día, esto es un indicador de una anomalía «Para nosotros», añade el directivo: «En este momento tomamos las medidas necesarias para implementar las herramientas que tenemos a nuestra disposición». Incluso el importe de las apuestas (menos de 200 euros de media en las cuentas de juego de los crupieres) varía mucho. de forma totalmente segura y también intentar evitar el riesgo de fraude deportivo, que es otra premisa de las hipótesis de investigación en las que está trabajando la Fiscalía de Turín.

Algoritmo

«Tenemos un algoritmo que evalúa todas las apuestas, y la calificación comercial del cliente no se tiene en cuenta. El sistema decide si una apuesta es arriesgada por varias razones o no: en el primer caso, el comerciante la «gira» y la verifica quién decide si acepta, rechaza o rechaza la apuesta, pero en casos excepcionales reduce el importe”, explican fuentes del sector. Los croupiers disponen de sofisticados sistemas para comprobar la actividad de cada cliente e intervenir «aplicando límites (que pueden llegar incluso a unos pocos euros, ndr.) a las apuestas y comprobando si un jugador tiene ciertos comportamientos. Controlamos diferentes parámetros, empezando por el torneo en el que apuestan – será «El segundo Campeonato de Europa del Este es más arriesgado que la Bundesliga o la Liga – hasta en el tipo de apuestas, e incluso en la duración de la inscripción del cliente. Si se trata de un nuevo miembro, aún no conocido, Los controles serán más estrictos».