Las 10 Mejores tracker gps sin tarjeta sim del 2024: Tus Mejores Opciones

¿Estás buscando consejos autorizados sobre cómo elegir la mejor tracker gps sin tarjeta sim? Los expertos han elaborado una lista de los más vendidos en Italia en 2024.

No querrás quedar decepcionado después de gastar tus ganancias en comprar esta tracker gps sin tarjeta sim. Por lo tanto, he dedicado mucho tiempo al análisis, evaluación y crítica de estos productos. Finalmente, para tu comodidad, hemos creado esta lista.

ICODI Localizador GPS para Coche sin Tarjeta SIM sin Límite de Distancia sin Suscripción, 1 Año de Batería, Android e iOS, Google MAPS Integrado Rastreador Bluetooth Moto,Niños,Ancianos y Objetos 49,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características - SIN LIMITE DE DISTANCIA: Nuestro localizador utiliza tecnología de vanguardia que te permite localizar tus objetos valiosos en cualquier lugar del mundo, sin importar la distancia a la que se encuentre, La función de localización a través de GOOGLE MAPS INTEGRADA EN LA APP es una característica poderosa que te permite visualizar la ubicación exacta de tu objeto rastreado directamente en el mapa. Google Maps te guiará y mostrará la ruta hasta tu dispositivo.

- HASTA UN AÑO DE BATERÍA: Eficiencia de batería líder en su clase con una impresionante duración de batería de hasta un año en modo de espera, nuestro localizador te brinda un seguimiento confiable y continuo sin preocuparte por reemplazar las baterías constantemente. ¡Mantén tus objetos protegidos sin interrupciones!

- SIN TARJETA SIM NI SUSCRIPCIÓN: Al no requerir una tarjeta SIM o suscripciones, el proceso de configuración y uso del dispositivo es más sencillo y directo. Los usuarios pueden comenzar a utilizarlo de manera rápida y fácil sin tener que preocuparse por activar tarjetas SIM o lidiar con complejas configuraciones de red, esto evita incurrir en gastos adicionales relacionados con datos móviles y planes de servicio y permite que el dispositivo sea más compacto y ligero.

- COMPATIBLE CON ANDROID E IOS: Este dispositivo es compatible con Android e iOS.¡No importa qué dispositivo uses, podrás acceder fácilmente al rastreo de tus pertenencias y disfrutar de la tranquilidad que brinda la tecnología de última generación! Esta tecnología también permite vincular hasta 5 localizadores a la misma aplicación, los usuarios pueden rastrear y localizar múltiples objetos importantes al mismo tiempo, como llaves, carteras, mochilas, mascotas, personas mayores etc

- EL LOCALIZADOR DEFINITIVO: Alerta sonora inteligente: Está equipado con una función de alerta sonora que entra en acción cuando te encuentras dentro del rango Bluetooth de tu objeto perdido. Simplemente activa la función desde tu dispositivo y escucha la señal acústica, lo que te guiará directamente hacia tus pertenencias extraviadas. ¡Nunca más perderás de vista lo que más valoras! Impermeable IP67: Con su diseño resistente al agua, el dispositivo es sumergible hasta un metro.

Salind 11 2G - Localizador GPS con Imán para Coches, Otros Vehículos y Maquinaria - Seguimiento en Tiempo Real, Historial de Rutas y Alarmas - Batería de hasta 90 Días (Modo Espera) 29,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características FUNCIONALIDADES: seguimiento en tiempo real, historial detallado de rutas de los últimos 365 días y alertas instantáneas por movimiento/colisión, salida de área de seguridad, velocidad, batería baja y retirada del dispositivo. ¡Mantén el control total de tu vehículo!

✅ FÁCIL INSTALACIÓN y VERSATILIDAD: gracias al imán incorporado en nuestro rastreador, podrás instalarlo fácilmente donde quieras. El dispositivo es robusto, discreto y a prueba de salpicaduras (IP64), por lo que podrás usarlo en interiores y exteriores. Es ideal también como una protección antirrobo para cualquier tipo de vehículo: coche, camión, quad, barco y hasta maquinaria.

PROTECCIÓN DURANTE MUCHO MÁS TIEMPO: la batería dura aproximadamente 90 días en reposo y 40 días con 1h de seguimiento activo al día. De esta manera, evitarás tener que cargarla constantemente y mantendrás protegido durante más tiempo tu coche o vehículo. Además, recuerda que puedes consultar online el nivel de carga.

CONEXIÓN A RED 2G: Salind 11 utiliza conexión 2G. La tarjeta SIM está incluida e insertada, por lo que podrás empezar muy rápidamente a utilizar el dispositivo.

SEGUIMIENTO ONLINE y SUSCRIPCIÓN: disfruta de todas las funcionalidades a través de la aplicación Finder Portal (móvil, PC o tablet). Escoje una de nuestras suscripciones: 4,17€ al mes (99,99€ cada dos años), 4,99€ al mes (59,88€ cada año) or 6,99€ al mes. Encontrarás más ventajas en la descripción detallada del dispositivo.

Winnes Localizador GPS para Coche Seguimiento en tiempo real Rastreador GPS Magnético Impermeable Antirrobo Sin suscripción Rastreador GPS 5000 mAh Adecuado para automóviles furgonetas camiones barcos 59,98 € disponible 3 new from 59,98€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Winnes Localizador GPS para Coche】:2GTK905 localizador GPS ha incorporado sensor de vibración, si su coche rastreador GPS vibra, recibirá una notificación de alerta de vibración en la aplicación o SMS. En comparación con otros rastreadores GPS Bluetooth, Winnes rastreador GPS coche no tiene restricciones de área y alcance, puede localizar la información del vehículo en cualquier momento y en cualquier lugar, nuestra precisión de posicionamiento es de hasta 5 metros, el seguimiento de cada 10-30 segundos.

【TK905 GPS LOCATOR LARGO TIEMPO DE ESPERA】:Batería incorporada de 5000 mAh, resistente al agua y al polvo, el modo de trabajo puede funcionar de 15 a 25 días, el modo de espera puede funcionar hasta 90 días, no es necesario cargar el dispositivo GPS todos los días.Winnes GPS Tracker utiliza baterías recargables, que es más seguro, respetuoso del medio ambiente, inofensivo, y menos daño a la batería, que puede proteger la batería.

【RASTREADOR GPS MAGNÉTICO FUERTE】: IP65 impermeable coche rastreador GPS con imán fuerte. Alcance de área ilimitadoCompatible con Android y iOS, nuestro rastreador GPS Winnes admite inicio de sesión basado en la aplicación y la web para ver la información del vehículo, nuestra aplicación utiliza sólo 50-100 MB de tráfico de datos por mes, también puede ver el historial de los últimos seis meses en la aplicación.

【App y teléfono móvil SMS soporte push reminder】:Puede establecer alarmas de múltiples funciones recordatorio, por ejemplo, alarma de vibración, acceso a la valla electrónica alarma, recordatorio de exceso de velocidad, recordatorio de batería baja, modo de ahorro de energía, etc.. Puede establecer el número de administrador y el número de S0S para obtener la información del vehículo en el tiempo. En el caso de robo de vehículos en caso de robo puede ser oportuna en su teléfono móvil SMS y empuje aplicación para recibir la información, la protección oportuna de su vehículo es robado robado.

【Localizador GPS Coche para Privacidad】: Para utilizar localizador GPS coche debe insertar una tarjeta SIM GSM local compatible con la red 2G en el dispositivo, la tarjeta necesita ser activada para llamadas, SMS y datos de tráfico de Internet, etc. (sólo 50-100 MB de datos al mes) Simyo, naranja, vodafone o movistar se recomienda).

Localizador GPS para Coche con Micrófono,Rastreador GPS sin Suscripción 90 días en Espera 5000mAh Magnética Impermeable Antirrobo App Gratuita GPS Tracker para Auto Moto Camión TK905 59,98 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Posicionamiento en Tiempo Real】- El rastreador GPS protege su vehículo y su vehículo contra robos y permite ubicarlos sin limitaciones de distancia. ¡Incluso si viaja al extranjero, puede localizar su vehículo y objetos de valor de forma remota!

【Localizador GPS Sin Suscripción】- Fuerte montaje magnético, resistente al agua IP65. Debe insertar una tarjeta SIM GSM local compatible con la red 2G en el dispositivo, activar las funciones de llamadas, mensajes de texto e Internet. Nuestra aplicación solo usa 50-100 MB de tráfico de datos por mes.

️【Tiempo de Espera Prolongado】- Batería incorporada de 5000mAH, resistente al agua y al polvo, en espera de 1 a 3 meses, puede funcionar durante 10-20 días en modo de posicionamiento sin cargar el dispositivo GPS todos los días.

️【Alerta de Vibración】- Monitoreo de voz. Localizador GPS con sensor de vibración incorporado, si el GPS tracker de su automóvil vibra, recibirá una notificación de alerta de vibración en la aplicación o mensaje de texto.

【Múltiples Alarmas】- En la aplicación gratuita, puede configurar varias alarmas, como alarma de vibración, alarma de batería baja, alarma de exceso de velocidad, alarma SOS, etc. Al mismo tiempo, también puede ver el historial de los últimos seis meses en la APP.

Salind 01 4G - Localizador GPS para Coche, Moto y otros Vehículos - Conexión Directa a Batería - Seguimiento en Tiempo Real, Historial de Rutas y Alarmas - Longitud Total del Cable 1,06m 49,99 €

29,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características FUNCIONALIDADES: seguimiento en tiempo real, historial detallado de rutas de los últimos 365 días y alertas instantáneas por movimiento/colisión, salida de área de seguridad, velocidad y retirada del dispositivo. ¡Mantén el control total de tu vehículo!

✅ FÁCIL INSTALACIÓN y VERSATILIDAD: nuestro rastreador se instala fácilmente en la batería del vehículo, por lo que quedará oculto, volviéndolo mucho más discreto y seguro. Es ideal también como una protección antirrobo para cualquier tipo de vehículo: coche, moto, camión, quad y hasta maquinaria.

BATERÍA ETERNA: Salind 01 se conecta directamente a la batería (9-75V) de tu vehículo. De esta manera el localizador tendrá permanentemente una fuente de alimentación, permitiendo que el dispositivo esté siempre activo y por lo tanto protegido! Cable del dispositivo 6,4cm + Cable extra de 1m incluido.

CONEXIÓN A RED 4G: Salind 01 utiliza conexión 4G, la más rápida y a la vez mejor conexión. La tarjeta SIM está incluida e insertada, por lo que podrás empezar muy rápidamente a utilizar el dispositivo.

SEGUIMIENTO ONLINE y SUSCRIPCIÓN: disfruta de todas las funcionalidades a través de la aplicación Finder Portal (móvil, PC o tablet). Escoje una de nuestras suscripciones: 4,17€ al mes (99,99€ cada dos años), 4,99€ al mes (59,88€ cada año) or 6,99€ al mes. Encontrarás más ventajas en la descripción detallada del dispositivo.

findCar OBD - Localizador GPS para Coche OBD [GPS OBD] Sin Instalación | Localización en Tiempo Real | Alertas de Velocidad | Antirrobo | Geovalla | GPS Coche Localizador 24,99 €

23,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL de Coches, Furgonetas, Caravanas, Motos y Camiones con tu Localizador GPS para Coches. Ideal para vehículos de familiares, gestión de flotas, servicios de entrega y paquetería.

LISTO PARA USAR, el GPS Localizador para Coche no requiere ninguna configuración. Tarjeta SIM integrada con tráfico incluido

✅ SUSCRIPCIÓN ASEQUIBLE, puede elegir entre los diferentes planes de suscripción para el localizador GPS coche OBD (mensual, trimestral, anual..) desde 2,99€/mes

CONTROL DE RUTAS - La App (Android & iOS) permite consultar el histórico de rutas de 1 año de su GPS localizador coche

ASISTENCIA POR WHATSAPP - Nuestro equipo está a su disposición para el soporte del localizador GPS tracker en múltiples lenguas

Localizador GPS Bluetooth, Buscador de Objetos Android e iOS sin Tarjeta SIM sin Límite de Distancia, Rastreador de Objetos Smart Tracker Tag para Llaves, Carteras, Equipaje, Mascotas (1 Negro) 29,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Sin límite de distancia: Gracias a nuestra tecnología avanzada, puedes rastrear tus objetos valiosos en cualquier parte del mundo sin restricciones de distancia. Utiliza la función de localización a través de Google Maps, integrada en nuestra aplicación Findmy Tag, para visualizar la ubicación precisa de tu objeto en tiempo real y recibir indicaciones para llegar a él.

Hasta un año de batería: Con una eficiencia de batería líder en su clase, nuestro localizador GPS ofrece una duración de batería impresionante de hasta un año en modo de espera. Esto significa que puedes mantener un seguimiento confiable y continuo de tus objetos sin la molestia de cambiar las baterías con frecuencia. ¡Protege tus pertenencias sin interrupciones!

Sin tarjeta SIM ni suscripción: Olvídate de las complicaciones de las tarjetas SIM y las suscripciones. Nuestro buscador de objetos se configura y se utiliza de manera sencilla, sin necesidad de activar tarjetas SIM ni enfrentarte a configuraciones de red complejas. Esto no solo simplifica el proceso, sino que también evita gastos adicionales relacionados con datos móviles y planes de servicio.

Compatible con Android e iOS: Este localizador GPS es compatible con dispositivos Android e iOS, lo que te brinda la flexibilidad para acceder al rastreo de tus pertenencias desde cualquier dispositivo. Además, nuestra tecnología avanzada te permite vincular hasta 5 localizadores a la misma aplicación, lo que te permite rastrear varios objetos importantes simultáneamente, como llaves, carteras, mochilas, mascotas y personas mayores.

El localizador definitivo: Equipado con una alerta sonora inteligente, nuestro dispositivo emite una señal acústica cuando estás dentro del rango Bluetooth de tu objeto perdido. Simplemente activa la función desde tu dispositivo y sigue el sonido para encontrar tus pertenencias extraviadas. Además, con su diseño resistente al agua IP65, el localizador es sumergible hasta un metro, lo que garantiza su durabilidad en cualquier situación climática. Nunca más perderás de vista lo que más valoras.

SINOTRACK Rastreador GPS para vehículos, localizador GPS, Mini Dispositivo de ubicación en Tiempo Real, Dispositivo de rastreo GPS Impermeable para automóviles y Motocicletas para Camiones y Taxis 29,99 €

18,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Red 2G: mini rastreador GPS de coche SinoTrack de 2 g para motocicleta, antenas dobles GSM y GPS integradas con ACC para detectar el encendido. ST-901 2G GPS rastreador para vehículos. Con funciones de corte del motor. Necesitas conectar el cable amarillo al relé de tu coche para que puedas utilizar esta función. Cuando tu coche fue robado, puedes cortar tu motor por comando de texto

Función principal: mini rastreador GPS de vehículo SinoTrack para coche, motocicleta, antenas dobles GSM y GPS con ACC para detectar el encendido. (Tarjeta SIM no incluida). Rastreador GPS para coches, muy simple y fácil de usar para motocicleta, camión, taxi, etc. Alertas de mensajes de texto para movimiento (alarma ACC), velocidad, dejar áreas, batería baja, impactante, información de conducción datos históricos guardados durante el servicio. Rastreador de vehículos GPS integrado con batería de respaldo de 150 mAh, puede utilizar al menos 1-2 horas

Seguimiento en tiempo real: rastreador GPS de coche en tiempo real ST-901 Localizador de alarma antipérdida basado en LTE, GSM, GPRS y satélites GPS, localización y monitoreo de objetivos remotos con nuestra propia aplicación de seguimiento GPS, que muestra la información de ubicación con precisión (precisión de posicionamiento de hasta 10 metros)

Invoxia Localizador GPS Classic - Suscripción Incluida - para Coches, Motocicletas, Bicicletas, Niños - Alertas de Movimiento e Inclinación - hasta 6 Meses de Vida de la Batería, surtido 129,00 € disponible 3 new from 129,00€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Localizador GPS: Se recuperaron varios miles de motocicletas, scooters, automóviles y objetos de valor robados

LOCALICE Y PROTEJA LAS 24 HORAS Invoxia El rastreador GPS protege los vehículos y objetos de valor contra el robo y permite ubicarlos sin límites de distancia en el país de instalación; colóquelo donde quiera (por ejemplo, baúl de scooter o moto, guantera, bolsa...)

ALERTA ANTIRROBO EN TIEMPO REAL Reciba una notificación inmediata en su teléfono inteligente en caso de intento de robo, vandalismo o movimiento sospechoso en el vehículo estacionado

LISTO PARA LOCALIZAR EL RASTREO GPS cada 5 o 10 minutos y el historial de viajes; defina las zonas de alerta (hogar, trabajo, garaje...) y reciba una notificación al entrar o salir de cada zona

INCLUIDO durante 3 años en la red de baja velocidad LoRa. No se requieren costos adicionales ni tarjeta SIM. Desde 24,95€/año el 4º año. El rastreador GPS más barato del mercado después de 1 año

Conclusión

Según nuestras investigaciones, la tracker gps sin tarjeta sim listada en esta guía debería ser tu primera elección. Sin embargo, si no coincide exactamente con tus necesidades, considera uno de nuestros otros productos recomendados. En este punto, esperamos que puedas tomar una decisión informada. Si todavía tienes dudas, nuestras reseñas detalladas de cada producto deberían ayudarte a tomar la decisión correcta. Recuerda, estamos siempre aquí para ayudarte si necesitas más información.