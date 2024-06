Israel-Hamas, Día de la Guerra 246: noticias en vivo

allá Guerra en el Medio Oriente entre israel y agitación Hasta el día 246. Las fuerzas especiales del ejército israelí recuperaron a cuatro rehenes israelíes aún vivos en manos de Hamás en Gaza: Calidad Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Gan y Andrei Kozlov. Los cuatro gozan de buena salud. Estaban ubicados en dos lugares diferentes de Nuseirat. Me convertí en Noé Código de chicas para el secuestro del 7 de octubre Un vídeo de su secuestro se volvió viral en todo el mundo: en esas imágenes, se puede ver a la mujer siendo llevada a la fuerza a una motocicleta por milicianos de Hamas mientras ella gritaba, lloraba y gritaba “no me maten” antes de que se la llevaran. Según CNN, casi 100 palestinos murieron en la operación, en la que murió un oficial israelí. Pero Hamás dice que al menos 210 personas murieron. Netanyahu: No pararemos hasta completar la misión y devolver a todas las personas secuestradas a su patria. Se le pide a Gantz que no abandone el gobierno. Borrell: El baño de sangre en Gaza debe terminar. Medios: “Abu Mazen quiere celebrar una sesión del Consejo de las Naciones Unidas sobre la sangrienta masacre llevada a cabo por las fuerzas de ocupación israelíes en el campo de Nuseirat”. al mismo tiempo,Naciones Unidas Coloca a Israel en una “lista negra” por cometer graves violaciones contra los niños.