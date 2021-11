Ladies ‘Paradise 6 19 de noviembre de 2021: Episodio

Vista previa de Ladies ‘Paradise 6 de noviembre de 2021

Masa Episodios 46-50 La sexta temporada de la telenovela ha terminado: IParaíso femenino 6 El 19 de noviembre de 2021 ir al aire en rai 1 Al mirar por primera vez Todos 15:55. Alternativamente, puede verlo en RaiPlay en vivo o bajo demanda después.

Aquí Progreso de Paraíso femenino 6 ¡A partir del 19 de noviembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 50 Trama

Leer después del anuncio

Don Saverio Comenzó a recopilar un secreto Giuseppe En el momento en que escuché parte de la conversación del hombre. Petra. El nombre le es conocido. Entonces Amato jugó la carta de confesión para hablar francamente con el sacerdote sin poder informarle nada. Inés. La verdad es que la esposa ha descubierto la verdad. La decepción del marido. En el pasado, una mujer hizo todo lo posible por perdonar a su esposo y presentarse, para salvar el matrimonio no sin dificultad. Esta vez es diferente. Habla con Don Saverio y dile que la decepción es demasiado grande para arrinconarla. No cree que pueda perdonar a su marido.

GemaAl contrario, confía en ello Ezio Él puede disculparlo por su comportamiento. Intenta acercarse a la pareja de su madre, esperando una rápida reconciliación. Su maniobra fue solo parcialmente exitosa. Todavía queda un largo camino por recorrer para construir una relación sana basada en la confianza mutua.

Gloria y Ezio Hicieron un acuerdo. Moreau puede quedarse en Milán, cerca de Stefania, solo hasta el punto de que no revelará su identidad a la niña. El contratista principal recomienda un Ezio No presionar a la joven sobre el momento de mudarse a Casa Colombo. El entrenador Palmieri no se está portando nada bien.

Marco Hace una corte rebelde para una chica de clase media. Nada sería extraño si no fuera por eso Adelaida Descubra lo que hay debajo …

Leer después del anuncio

Giuseppe Se enfrenta a un enfrentamiento final y amargo con Agnese y Armando. Entonces está listo para irse a Alemania para siempre, y no sin despedirse de sus hijos. ¿Es realmente un adiós?