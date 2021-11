La mitad de los lugares de matemáticas aún están descubiertos – Corriere.it

de Ursula Riva

El gobierno está abriendo otra medida extraordinaria (léase: fácil) para los trabajadores precarios, incluso aquellos a los que se les negó los exámenes de julio.

Aquí están los números de fallas oficiales de la competencia STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Lo que sucedió rápida y furiosamente en julio con la intención de enviar a más de seis mil nuevos profesores de matemáticas, física, ciencias e informática a cátedras ya después del verano, cuando hay una escasez crónica en nuestras escuelas. El gobierno de Draghi ha decidido ofrecer los exámenes de competencia de reserva regulares debido a Covid solo para estas clases de competencia, específicamente debido a la escasez de profesores de ciencias en nuestras escuelas. Pero el resultado fue mucho menor de lo esperado. De las 6.129 plazas anunciadas, el número de premiados fue de 3.300, algo más de la mitad. Y los que bajaron la silla: 2.652. Un desastre, que fue denunciado por la UIT en un duro comunicado de prensa publicado el día en que tuvo lugar la reunión separada del ministro Patrizio Bianchi con los representantes del CIS, una reunión en la que no todos los demás sindicatos quisieron participar por ello. El martes anunciaron un estado de confusión por la falta de acuerdo para renovar el contrato.

Solicite inmediatamente para reclamar un asiento Ocasión del concurso, es decir, los que han alcanzado la puntuación mínima correspondiente a suficiencia pero no son ganadores: pero aunque estén satisfechos, hablemos de 784 personas solamente. De hecho, la semana pasada el gobierno de Draghi presentó una posible solución a los sindicatos: Nueva competencia normal Ser inmediatamente baneado abriendo también las inscripciones para quienes adquirieron el derecho en el último año y medio. hasta 6,333 lugares, poco menos de la mitad para matemáticas y física de la escuela secundaria, y otros mil para ciencias de la computación y Dos mil para la escuela secundaria (que el gobierno inicialmente olvidó en la convocatoria de verano, luego solo para ejecutar reservando la mitad del total de lugares para ellos)

. Es lamentable que el decreto Sostegni bis, no solo para los temas troncales sino también para todos los demás, prevea cubrir los puestos que quedan después de las entradas en la función de este año con Procedimiento excepcional para todos los suplentes que hayan servido más de tres años en los últimos 5. Concurso facilitado (incluso si las condiciones aún no se aclaran) mediante el cual se pueden salvar muchos candidatos que fueron rechazados en julio. Era natural que los Gremios tomaran inmediatamente la defensa de los Inestables. ¿Cómo va a terminar? Según la última novedad, el gobierno -como gesto de relajación hacia los representantes de los trabajadores que ya están en plena marcha para conseguir el contrato- estaría dispuesto a sacrificar la causa de los más jóvenes (nuevos egresados ​​y suplentes menores de tres años). años de servicio.) para asignar tres cuartas partes de los puestos de trabajo a los trabajadores temporales por más tiempo, dejando poco más de 1.500 para la competencia regular. Con el debido respeto a las nuevas promesas normales sin carriles preferenciales, que consisten únicamente en competiciones regulares.