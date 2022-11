La verdad sobre Gigi D’Alessio: «Fui generoso y traicionado…»

La relación entre Gigi D’Alessio y Anna Tatangelo todavía está en el centro de una tormenta. Tras dos años de separación han llegado nuevas declaraciones y en esta ocasión es Gigi D’Alessio quien habla. Su confesión sorprende a todos.

Gigi D’Alessio es una de las cantantes más importantes del panorama musical italiano. Es apreciado por el público por su espontaneidad, ya que es autor de grandes éxitos como Amor, nunca se lo digas, un nuevo beso, amor por teléfono y Annarè.

Gigi D’Alessio siempre ha tenido una fuerte pasión por La música, tanto es así que desde temprana edad experimentó como autodidacta estudiando guitarra y piano. D’Alessio luego se graduó en edad A los 21 años fue designado pianista oficial de Mario Merola.

Embárcate en una gran carrera en solitario 26 millones de discos vendidos. con la canción Never Tell Him D’Alessio logró ganar Sanremo en 1993 como precursor de una serie de éxitos que harían historia en la música melódica. Sin embargo, su éxito no se detuvo solo en Italia sino que también llegó al extranjero: Gigi D’Alessio se ha presentado en vivo en América, Australia y varias ciudades de Europa.

desde el punto de vista del amor, Gigi D’Alessio ha vivido una vida llena de acontecimientos. Luego de muchos años con Carmela Barbata con quien tiene tres hijos, unió fuerzas con la famosa cantante Anna Tatangelo, con quien tiene otro hijo, Andrea.

también con mujeres, La relación terminó después de diez años de amor. Pero ahora, Gigi ha vuelto a encontrar el amor. Denise Esposito, una joven 26 años menor que ella. Él y Esposito tuvieron otro hijo, su quinto hijo, Francesco.

Las declaraciones de Gigi D’Alessio en TV

Aunque han pasado años desde el final de la relación con Anna Tatangelo El hype mediático en torno a su historia nunca terminó. Esto se debe principalmente a que las razones reales de la ruptura no se revelan en absoluto.

Se sabe que los dos intentaron varias veces mantener unida a la familia, pero después de varios intentos por mantenerse unidos, Han optado por tomar caminos diferentes.

El cantante fue recientemente invitado al programa de televisión Da noi… Suelto, donde habló en 360 grados sobre su vida y personalidad. Y al respecto, hizo algunas declaraciones bastante polémicas que podrían estar dirigidas a una persona en específico.

Esto es lo que dijo:Me considero una persona muy generosa y me entrego a los demás, por eso me traicionaron”.

Una frase un tanto ambigua que, según algunos, puede denominarse precisa. A su expareja Anna Tatangelo. Si este es realmente el caso, todos tenemos curiosidad por ver qué podría responder el cantante de Sora.