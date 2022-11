Hospital de Umbría todavía en frenesí de covid

Inspirado en el último video de Mario Giordano publicado en estas paginas, que en esencia condena la inercia pilatesiana de la decisión de facto de acabar con cualquier restricción sanitaria, me gustaría contar una desagradable historia de la vulgar locura viral que me pasó hace unos días a la entrada de un hospital público en mi distrito, Umbría, gobernado por la Liga Tesei del Norte. Una grotesca historia local cuenta mucho de lo que está pasando en el país real, que desde una perspectiva de salud parece seguirEstúpida estrategia china Riesgo cero de enfermedad clínicamente oculta.

Acompañando a una persona en una visita especializada al Hospital de Pantalla, un pequeño pueblo del municipio de Todi, en la provincia de Perugia, me encontré frente a una situación similar al Área 51. La entrada principal y el acceso a la misma, sujetos a la identificación de las personas, estaba prohibida sólo a aquellos pocos usuarios que aún podían beneficiarse de visitas especializadas.

Y fuera de la propia franja de acceso, existía un expediente dirigido a usuarios y operadores, que contenía el siguiente texto: “Ante la situación epidemiológica actual y tras tomar nota de las indicaciones relativas a la adopción de los dispositivos de protección a que se refiere la normativa autonómica”. decreto del 22 de diciembre de 2021….. Se ha hecho arreglo RTodas las personas autorizadas para ingresar al hospital deben estar equipadas con mascarillas FFP2. Además, es claro que “el acceso a los vasos hospitalarios está restringido a los usuarios que solo tienen que reservar servicios especializados, favor de utilizar puntos de vasos -de otros centros de salud- y farmacias autorizadas”.

En este punto, mientras estoy tomando algunas fotos de la carpeta poco probable, aparece el Controlador W. Me pregunta si puedo fotografiar la entrada. del hospital, con la determinación de que de lo contrario tendría que pedir permiso a un gerente local. En cuanto a mis recordatorios, con los que quería señalar que no existe tal prohibición, y que considero tan deprimentes después de tres años de locura pandémica, la señora se despidió con una frase escalofriante: “Puede que no te hayan informado, pero existen estas medidas de seguridad porque Tenemos un hospital covid. «

Así que incluso una pequeña Umbría, que no ha sufrido ninguna emergencia sanitaria en estos largos años de delirio epidémico, todavía hoy se permite el lujo de tener algún hospital dedicado casi exclusivamente al tratamiento de un virus que es endémico y clínicamente está desapareciendo rápidamente. Al hacer una breve investigación, se descubrió que los alcaldes y gerentes de la vasta región que usan el Hospital Bantala son Basado en la guerra desde este verano.cuando salud regional decidió reactivar las muchas camas covid, antes abandonadas por hospitalizaciones de pacientes.

En este sentido, el municipio vecino de Marciano escribió una carta mordaz el pasado mes de julio, aparentemente sin ningún resultado, a las autoridades regionales, pidiendo «Restauración completa de la funcionalidad.dicho hospital, y deplorando los siguientes puntos críticos que, como tantos otros lugares de atención en este desdichado país, están lejos de ser insuperables:

a mi) Blindaje de intervenciones quirúrgicas programadas en la estructura con el equipo de Pantalla, superando con creces los 200 casos registrados;

B) minimizar hasta casi cero las actividades básicas de diagnóstico por imágenes;

C) La asistencia diurna únicamente de anestesiólogos, con evidentes implicaciones para el pleno funcionamiento de los muchos otros servicios conectados, y el traslado de algunos de ellos al hospital Città di Castello.

Así que, una vez más, nos encontramos ante el muro de caucho chino que, en un intento sin sentido, pretende bloquearlo. El virus circulante es endémico y menos agresivo.mantiene un sano servicio medio que incluso antes del Covid estaba catalogado, para muchas enfermedades muy graves y graves, con listas de espera muy largas y a veces bíblicas.

La pregunta es: ¿Queremos seguir en la línea de Pilates que acertadamente acusó Giordano, o tratamos de asumir la responsabilidad, que otros ya han asumido durante mucho tiempo, de catalogar al Covid-19 como una enfermedad gripal, para volver a la plena normalidad? Schillaci y los expertos del Ministerio de Salud tienen un veredicto duro.

Claudio Rometti, 27 de noviembre de 2022