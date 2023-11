La sorpresa de la Madre Anna para Vittorio Minuzzi – Gran Hermano 2023

Misterioso, misterioso, pensativo: Víctor Es el inquilino más solitario de la casa. Los otros niños también notaron su lado más extraño. A menudo habla solo y se aísla, mostrando una profundidad inusual para un niño de su edad.

Pero no todos entendieron su lado sensible. particularmente anita Parecía que realmente no podía soportarlo. Lo considera pesado y fuera de contexto. también Angélica Y Rosie Estoy en parte de acuerdo contigo: demasiado prolijo, demasiado complicado.

maximiliano Y BeatrizMás bien lo defienden. Según ellos, es una persona especial, no tiene que hacer nada, sólo tiene que ser él mismo.

Alfonso le rompe la lanza a Vittorio. A veces está bien alejarse de su propio negocio por un tiempo. Pero ¿qué hay en este mundo paralelo al que recurre?

Vittorio responde que mucha gente de casa ha entrado en su mundo, pero quizás no todos puedan permanecer allí por mucho tiempo. Música, películas, matemáticas, en su pensamiento hay realmente de todo.

Rosie comenta lo que dijo en el confesionario. Tiene una gran sintonía con el chico, simplemente deseando de vez en cuando esa ligereza que el joven no puede darle.

La música de Chopin resuena por toda la casa y Vittorio se queda helado. La madre entra de repente por la puerta roja. La mujer le dice dulces palabras que todos lo quieren y que lo apoyan en todas sus decisiones.

Pero vio un momento de incertidumbre. Deseó poder pasar este momento con más calma y confianza en sí mismo. Tiene muchas cualidades que se esfuerza por resaltar. ¡Deja de preocuparte y preocuparte! Entiende su deseo de cuestionarse a sí mismo, pero debe dejarlo de lado.

Madre e hijo se unen en un abrazo. Con una amplia sonrisa, Vittorio tranquiliza a su madre. Está en muy buen estado y los niños son geniales. «No creo Es verdad que estás en este lugar.» susurrar.

Alfonso le pide a su madre, Ana, que le hable un poco de su relación. La mujer explica que obtuvo su parte creativa y la más racional de su padre.

Después de recibir muchos elogios por criar a su maravilloso hijo, Anna se fue de casa.

Vittorio, todavía mudo, se sienta más tranquilo y calmado. No podría haber tenido una mejor sorpresa.