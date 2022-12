La Snitch dice adiós a las filtraciones y retiros, y eso es lo que va a hacer ahora – Multiplayer.it

El mundo de los juegos está lleno de filtradores, personas que, de una forma u otra, obtienen acceso a información confidencial y deciden compartirla públicamente. Ámalos u odialos, son una parte natural de este mercado. Obviamente, lo que importa es que sean fiables y precisos. era uno de los mas fiables soplón, que a través de su cuenta de Twitter reveló diversas novedades a través de (más o menos) enigmas y referencias crípticas. Ahora, sin embargo, el pasajero Decidió retirarse Y pasar a otras actividades, es decir, su canal Discord.

El soplón ha sido liberado Entrevista con insider-gaming.comHablando con otro filtrador conocido: Tom Henderson. En la entrevista dijo lo siguiente, cuando se le preguntó por qué decidió renunciar.

«Si estás prestando atención, Nunca he filtrado nada relacionado con estudios pequeños.. Soy plenamente consciente del daño que incluso una fuga pequeña y simple puede causar al trabajo de las personas que han dedicado muchos meses o años al juego. De hecho, podemos decir que me he dedicado a dar pistas a los usuarios para que especulen, más que a hacer filtraciones directas”.

«Se sentirá narcisista y oportunista, pero estoy seguro de que ayudé a que algunos eventos ganaran más exposición. Ha sido un año muy emocionante y 2023 se perfila como un gran año, con una serie de grandes juegos, pero seamos sinceros, ya no es gracioso [per me] Se filtraron nuevos anuncios.

En última instancia, los usuarios solo quieren saber cuándo se lanzará GTA IV o si Messi será un nuevo personaje en Fortnite, es una cosa. No estoy interesado. En segundo lugar, soy una persona muy ocupada. Antes de mi primer tuit, mi relación con esta red social [Twitter] era pequeño Incluso el día que creé mi servidor Discord, fue un verdadero desastre debido a mi ignorancia en comprender la importancia de estas plataformas. Así que quiero enfocarme en nuevos proyectos y por el momento estoy muy satisfecho con la comunidad que he creado en Discord.

Entonces se le preguntó Porque decidió empezar a compartir filtraciones.. El soplón entonces dijo: «La idea principal era lanzar ‘Sobredosis’, para que el día del anuncio oficial de este nuevo proyecto de Hideo pudiera mostrárselo a mis amigos entre cervezas y reírme un poco, por supuesto, entonces vi la acogida que tuvo y quería hacer más».

La siguiente pregunta estaba relacionada con su elección de Comparta consejos en lugar de filtraciones realmente. La Snitch dijo: «Porque eso es lo gracioso. ¿Cuál es el punto de publicar: ‘Final Fantasy: Rebirth llegará a las plataformas X?'» Sí, puedo ganar dinero, tal vez conseguir 10.000 nuevos seguidores y aumentar mi ego, pero no es gracioso. No hay nada mejor que publicar un tuit y que todos presenten nuevas ideas locas sobre lo que eso podría significar».

Lo último y suponemos la última filtración de La Snitchque puedes ver arriba, data del 6 de diciembre de 2022 y se espera la llegada de un anuncio para Horizon Forbidden West Burning Shores, pues el DLC ya fue presentado en The Game Awards.